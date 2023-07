Ce pensie a ajuns să aibă Aurel Pădureanu, după zeci de ani de carieră: „Ce să faci cu banii ăștia?”

de profundă suferință, la doi ani de la trecerea în neființă a regretatei sale soții, Cornelia Catanga. Pierderea marelui său iubite și necesitatea de a-și trăi bătrânețea singur sunt îndurerătoare pentru el. În plus, Pădureanu este extrem de dezamăgit de nivelul pensiei pe care o primește în prezent, în ciuda faptului că a dedicat zeci de ani din viața sa publicului, încântându-i cu spectacolele sale și ale Corneliei Catanga.

Aurel Pădureanu a muncit la negru

, a dezvăluit că în toată tinerețea sa a muncit, însă la negru, fără să plătească taxe și impozite. În calitate de soț al Corneliei Catanga, el a recunoscut că a cântat timp de 20 de ani într-un restaurant, unde aduna sume semnificative de bani la fiecare apariție, dar fără să semneze un contract în prealabil.

Această practică era destul de răspândită în timpul regimului comunist, în special în rândul artiștilor care cântau fără să plătească taxe către stat. Ca urmare, după o viață de muncă, Aurel Pădureanu nu poate fi recompensat așa cum ar trebui, deoarece doar câțiva ani din cariera sa au fost desfășurați pe baza unor contracte legale.

„În anii comunismului am muncit la negru, la fel ca mulți alții. Fiecare sistem are și avantaje și dezavantaje. Sistemul comunist a avut și dezavantaje, dar a avut și niște lucruri foarte frumoase pe care ei nu vor să le recunoască. Pe mine nu m-a afectat pentru că și pe timpul comunismului câștigam bani frumoși. Înainte artiștii nu aveau contracte de muncă, nu plătea nimeni contribuții la pensie. Asta mă doare foarte tare. Eu pe timpul lui Ceaușescu am cântat la un restaurant la Pădurea Băneasa 20 și ceva de ani. Vă puteți imagina că înainte, dacă erai angajat permanent, nu puteai să pleci în străinătate. Mulți nu s-au angajat permanent din această cauză. Eu nu am avut contract acolo, chiar dacă zi de zi am cântat acolo și am muncit pentru banii mei. Dacă nu ai 15 ani de vechime în muncă, nu ți se face pensie”, a declarat Aurel Pădureanu pentru .

Primește o pensie de 1.500 de lei

După o lungă carieră petrecută pe scenă, Aurel Pădureanu exprimă dezamăgire față de recompensa primită din partea statului român. Celebrul artist primește o pensie de 1.500 de lei, pe care o consideră insuficientă și admite că se descurcă cu dificultate având acești bani. În ciuda acestui fapt, soțul Corneliei Catanga afirmă că depune toate eforturile legale pentru a obține o pensie mai mare, dar, momentan, încearcă să nu se plângă prea mult, dorind să evite critici din partea celorlalți oameni.

„Ce să facă un om cu 1.500 de lei? Ce să faci cu banii ăștia? Să îți plătești și datoriile către stat, să îți plătești chiria, să plătești lumina. Este foarte greu. Cum să trăiești cu o asemenea pensie? Acum mă lupt să văd în ce măsură mi se poate face o pensie, dar nu vreau să mă plâng. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am copiii lângă mine. Dacă spun că nu mă descurc, îmi sare lumea în cap”, a mai spus Pădureanu.