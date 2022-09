Ce răspuns a oferit regizorul Anghel Damian când a fost întrebat dacă o iubește pe Theo Rose (VIDEO)

Theo Rose și Alex Leonte au decis, pe cale amicală, să pună capăt relației lor de cinci ani. După partener de viață, artista a găsit fericirea în brațele lui Anghel Damian.

Cei doi îndrăgostiți s-au ferit să vorbească prea mult despre relația lor, până de curând, când s-au întâlnit într-un podcast regizat de către Codin Maticiuc.

Anghel Damian, răspuns surpriză atunci când a fost întrebat dacă o iubește pe Theo Rose

Theo Rose și Anghel Damian , iar recent artista a fost prima invitată a scenaristului din noul sezon a podcastul pe care el îl are alături de Codin Maticiuc, numit „La mijloc”.

Anghel Damian a fost întrebat dacă o iubește pe Theo Rose, cea alături de care trăiește acum o poveste frumoasă de iubire. În teaser-ul interviului cu Theo Rose, Codin Maticiuc le adresează mai multe întrebări celor doi, însă una face legătură cu viața lor personală.

„Vreau să te întreb: Tu o iubești pe Theo Rose? Eu asta aș vrea să știu. Atenție! Rămâneți pe recepție. Anghel Damian?”, îl întreabă Codin Maticiuc pe Anghel Damian.

Regizorul Anghel Damian a fost vizibil emoționat de această întrebare și a transmis că: „Această chestiune nu poate fi exprimată în cuvinte, cum ți-am spus și mai devreme. Sunt lucruri care sunt atât de profunde și de complexe că nu există vocabular pentru asta”.

Declarații despre despărțirea de Alex și relația cu Anghel Damian

„Măi oameni, a apărut acest articol în Cancan, articolul din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea. Lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit”, a transmis Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. , noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a mai povestit cântăreața.