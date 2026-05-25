Elwira Petre a povestit ce reguli aplică în familia sa și cum regulile ce i-au fost impuse ei de către părinți când era mică au definit-o ca om. Elwira și Mihai Petre au împreună două fete, pe Catinca și Ariana, de 13, respectiv 7 ani.

Elwira Petre: Altfel nu învață, copiii se simt pierduți în lumea asta

Elwira Petre a spus că se ține de regulile ei deoarece fetițele trebuie să învețe că nu pot face chiar orice și nu li se cuvine totul.

„Da, în fiecare zi reușesc să le spun NU. Cu un tupeu mare! E important să fii calm, dar, în același timp, e important ca cei mici să știe limitele, ce pot să facă și ce nu pot să facă, iar asta se învață încă de când sunt mici. De când erau fetele mici, recunosc că la început îmi venea foarte greu să le refuz sau să le spun ”nu”, dar am învățat lecția și am învățat să le spun ”nu” și lor. Altfel nu învață, copiii se simt pierduți în lumea asta, trebuie să știe ce e bine și ce nu e bine. Aceeași abordare o am și cu elevii mei”, a spus soția lui Mihai Petre, pentru

Iar o regulă de aur în familia Petre e fără device-uri la masă: „Sunt multe reguli la noi în casă, cea mai importantă e că niciodată nu cu device-urile pornite. Televizorul și telefoanele sunt de fiecare dată închise când luăm masa. De fiecare dată vorbim, asta e o regulă care mie, personal, îmi place foarte mult. Ne face să ne conectăm cu toții. Nici noi, ca părinți, nu putem pune mâna pe telefon în timp ce suntem la masă”.

Ce a spus Elwira Petre despre educația pe care a primit-o

Elwira Petre a mai susținut că și tatăl ei i-a impus reguli stricte când era mică. Unele au ajutat-o, altele, în schimb, i se par absurde.

„La mine acasă erau foarte multe reguli impuse de tatăl meu. Nu puteam să mă întorc mai târziu de ora 10, le respectam pentru că așa erau vremurile, dar recunosc că multe dintre reguli erau absurde. Totuși, multe dintre ele m-au învățat foarte mult și consider că același lucru trebuie să facem și noi acum cu copiii noștri. Trebuie să le dăm niște reguli ca ei să știe cum e lumea asta, cum trebuie să se miște, ce e bine să facă și ce nu e bine să facă. De exemplu, niciodată nu le las încălțate în casă, sunt lucruri simple care trebuie respectate”, a mai afirmat Elwira Petre, pentru SpyNews.