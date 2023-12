Ce reguli trebuie să respecte fiica Andreei Bănică când vrea să iasă în oraș: „Atunci când mă lasă, mă condiționează”

, se bucură de o viață personală fericită alături de soțul ei, Lucian, și cei doi copii. Cuplul este împreună de 28 de ani, din adolescență, și sunt căsătoriți de 15 ani.

Ce reguli îi impune Andreea Bănică fiicei sale, Sofia, atunci când iese din casă

Sofia, fiica Andreei Bănică, a dezvăluit că acum tatăl ei, Lucian, are întotdeauna ultimul cuvânt în ceea ce privește regulile familiei, schimbându-se astfel dinamicile din trecut când artista era mai strictă.

„Dacă vreau să merg undeva o sun pe mami, întreb dacă pot să merg, știu că ea mă lasă de obicei. Îmi spune: Nu, se supără tati, întreabă-l și pe el și după vedem. Iar tata spune: Nu. Ce decide tata, așa rămâne. Uneori mai complotăm, o rog să îl sune ea pe tati. Când eram mică era invers, mami era omul negru și apelam la tati”, a declarat Sofia pentru .

Sofia spune că, deși tatăl ei este mai strict, mama ei, Andreea Bănică, impune reguli stricte în legătură cu ieșitul în oraș. Pentru a putea să iasă, Sofia trebuie să ajute în gospodărie sau să aibă grijă de frățiorul ei.

„De exemplu, dacă am ieșit în oraș de 5 ori într-o săptămână, îmi spune să mai stau acasă cu fratele meu, să o mai ajut și pe ea prin casă și nu mă lasă să ies. Atunci când mă lasă, mă condiționează. De obicei trebuie să stau cu Noah. Pe genul, poti să pleci 3 ore, iar după stai cu Noah 2 ore”, a mai spus Sofia, pentru sursa citată.

Artista a dezvăluit ce o deranjează cel mai rău

pe adolescentă și a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult. Artista se supără profund atunci când Sofia îi împrumută hainele și se teme de momentul în care fiica îi va lua gențile.

„Trebuie să faci ceva sau să stai puțin cu Noah. Când începe să-mi ia hainele din garderobă, mă enervez. Cred că am avut chestia asta de mică, pentru că nu am avut. Poate următoarea zi am nevoie de acel tricou alb. Știu că va veni momentul genților, acolo am să fac urât”,a declarat vedeta.