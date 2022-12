Ce relație are Augustin Viziru cu fosta soție. Actorul și-a schimbat viața radical de când a devenit tătic: „Știu că anii ăștia nu mi-i dă nimeni înapoi”

Foarte puțini sunt cei care știu ce relație este între Augustin Viziru și fosta sa soție, deoarece, de la divorț, cei doi au evitat să mai vorbească despre mariajul lor.

Actorul a fost căsătorit cu Oana Mareș, iar după 11 ani de relație au decis să se despartă. Divorțul a fost unul scandalos, Augustin Viziru suspectându-și atunci partenera de infidelitate.

Cei doi au avut o căsnicie longevivă

Augustin Viziru și Oana Mareș au avut o căsnicie longevivă și au format unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Cu toate acestea, cei doi au ajuns la divorț în anul 2011. La vremea respectivă, Augustin Viziru își acuza partenera de infidelitate și a dat vestea că se va despărți de soția sa.

Presa scria la vremea respectivă că Oana ar fi avut o idilă cu Cosmin Natanticu, însă cei doi au negat că ar fi avut o relație de iubire. Aceștia au declarat că au colaborat din punct de vedere profesional și că i-a legat o frumoasă prietenie, dar doar atât.

Augustin Viziru nu regretă despărțirea de fosta soție și își asumă .

,,Nu regret nimic din ce a fost. Uşă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos. (…) Nu pot să vă spun ce am aflat. Eu tot am spus că am rămas în relaţii bune cu ea, că suntem prieteni extraordinari, nu este adevărat. Noi în casă ajunsesem doar prieteni buni. Nu se mai punea problema să formăm o familie.”, a precizat actorul, potrivit .

Actorul și-a schimbat viața de când a devenit tată

Augustin Viziru și-a refăcut viața alături de o altă femeie, care i-a dăruit o fetiță superbă. Actorul este extrem de discret când vine vorba de actuala iubită și dorește să o țină cât mai departe de lumina reflectoarelor. Augustin Viziru se declară un bărbat împlinit și se bucură din plin de rolul de tătic. Acesta recunoaște că și-a schimbat complet viața de când a apărut pe lume micuța Maria.

,,Viața de tătic e frumoasă și sănătoasă. De când a apărut fetița mea, m-am lăsat de fumat, mă culc devreme, fac sport. Și când spun că fac sport, nu mă refer la o sală de fitness sau cine știe ce exerciții. Eu alerg cu fetița mea în spate, prin casă, până adoarme. Îi fac toate plăcerile, ce să zic… Primește foarte multă dragoste, dar și ce-i place ei. (…)

Acum am și altă maturitate, de aceea petrec mult timp cu ea, deși am tot felul de treburi. Știu că anii ăștia nu mi-i dă nimeni înapoi, iar copilul meu este pe primul plan și a venit exact când era momentul.”, a declarat actorul.

Augustin Viziru nu mai vorbește cu fosta soție, iar în prezent se declară un bărbat împlinit alături de copil și de . Acesta are o carieră de succes și se bucură din plin de celebritate.