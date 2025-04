Ce s-a întâmplat cu Măriuca, fetița din plasament de care Andreea Raicu a avut grijă. Cele două s-au reîntâlnit recent

, una dintre cele mai îndrăgite apariții feminine ale showbiz-ului românesc, s-a revăzut de curând cu Măriuca, cea pe care a cunoscut-o într-un centru de cu ceva ani în urmă. Între cele două s-a creat o conexiune, care ulterior a devenit o relație extrem de apropiată și care a reușit să treacă testul timpului.

Măriuca, care acum are 26 de ani, a cunoscut-o pe Andreea Raicu pe vremea când avea doar 6 ani și se afla într-un centru de plasament. Fetița de altă dată este acum mama propriei fiice, Daria, vârstă de 6 ani, potrivit .

Măriuca este mama unei fetițe de 6 ani

Recent, Măriuca și Daria au vizitat-o pe Andreea Raicu. Ulterior, vedeta a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale o fotografie și un mesaj emoționant.

„A fost o zi atât de frumoasă. Măriuca și Daria au venit în București și pentru că era ziua de naștere a prietenei mele foarte bune care azi muncea, am zis să îi facem o surpriză, să simtă că e ziua ei. Aveam nevoie de o zi liniștită și cu multă iubire după două săptămâni extrem de agitate. Voi cum v-ați petrecut ziua?”, a scris Andreea Raicu, pe pagina sa de Instagram.

„M-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă”

Andreea Raicu nu a adoptat-o pe Măriuca din punct de vedere legal, pentru că fetița avea părinți, însă i-a devenit mamă de suflet. În trecut, vedeta povestea cum a avut loc prima întâlnire dintre cele două și cum Măriuca i-a adresat o rugăminte de-a dreptul emoționantă la final: să o ia acasă. Vedeta i-a putut rezista fetiței și așa au ajuns să petreacă împreună două săptămâni de vis, în perioada Crăciunului.

„Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine.

La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere.

La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea, într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou”, a povestit Andreea Raicu în trecut.