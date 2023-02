Ce s-a întâmplat cu Modern Talking. Cu ce se ocupă vedetele anilor ’80

Refrenele trupei Modern Talking sunt cunoscute pentru cei născuți înainte de Revoluție și au fost prezente la toate petrecerile dinainte de ’90. În prezent, piesele lor de dans fac parte din playlist-ul pentru petreceri cu tematică anilor ’80 sau Nostalgie, cele mai cunoscute fiind „You’re My Heart, You’re My Soul”, „You Can Win If You Want”, „Cheri, Cheri Lady”, „Brother Louie”, „Geronimo’s Cadillac” sau „It’s Christmas”, care sunt încă auzite în această perioadă la radio sau în reclame.

Cum au început să colaboreze Bohlen și Anders

Modern Talking a fost catalogat drept cel mai de succes grup din Germania, figurând în topurile din 1985 din mai multe țări, la doar doi ani de la formare. Dieter Bohlen nu se aștepta la acest lucru în 1983, când avea o piesă bună de lansat pe piață, dar nu avea un interpret. Compania muzicală Hansa din Berlin i-a propus pe Thomas Anders, care înregistrase câteva melodii, dar nu avea încă un hit.

Întâlnirea dintre Dieter, un tip blond și sportiv născut în 1954 în Berne, și Thomas, un tip brunet și elegant originar din Koblenz și mai tânăr cu 9 ani, a dus la o colaborare care a inclus piese cântate inițial doar de Thomas, care au devenit imediat populare la radio.

Formația Modern Talking a apărut după ce Dieter a compus piesa definitorie „You’re My Heart, You’re My Soul” în vacanța din Mallorca și Thomas, abia întors din insulele Canare unde s-a logodit cu Nora Isabell Balling, a acceptat să facă parte din „duetul momentului”.

Viața înainte și după faima trupei Modern Talking

După încheierea carierei lor împreună, membrii formației Modern Talking au urmat căi diferite. Thomas Anders, solistul vocal, a continuat să se concentreze asupra carierei sale, lansând albume solo și susținând concerte în întreaga lume. Anders fiind implicat în proiecte de caritate și colaborând cu mai mulți artiști.

Dieter Bohlen, compozitorul și producătorul muzical, a continuat să activeze în industria muzicală, scriind și producând muzică pentru alți artiști. El a devenit, de asemenea, popular ca jurat în emisiuni TV de talente precum „Deutschland sucht den Superstar” din Germania.

În prezent, membrii formației Modern Talking sunt recunoscuți pentru contribuția lor la muzica pop și sunt apreciați de fanii lor din întreaga lume.

„Prezența lui Dieter în Modern Talking a fost o greșeală, un accident. Haha! Glumesc, dar adevărul este că el nu trebuia inițial să intre pe scenă cu mine. El a compus piesa You’re My Heart, You’re My Soul și stabilisem ca el să rămână în spate, ca producător.

Însă piesa nu a prins din prima şi, cum lumea ne tot invita pe la evenimente, iar noi nu aveam o formulă definită, l-am luat cu mine în concerte. Viața lui s-a schimbat la 180 de grade“, povestea ironic Anders.