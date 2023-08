Ce sacrificii a făcut Simona Gherghe când a venit pentru prima dată în București, în urmă cu 22 de ani: „Nu a fost deloc ușor...”

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, activând în acest domeniu de mai bine de două decenii. La început, Simona a lucrat ca reporter, apoi a prezentat știri, iar ani buni a fost gazda emisiunii „Access Direct”. În prezent, susținătorii acesteia o pot urmări când prezintă show-ul matrimonial „Mireasa”.

Sacrificiile pe care Simona Gherghe le-a făcut la început de carieră, când a venit în Capitală

Acum 22 de ani, Simona Gherghe venea pentru prima dată în București, loc în care nu cunoștea pe nimeni. În primii doi ani, pentru a-și ocupa timpul liber, prezentatoarea mergea la muncă și în weekend.

În prezent, Simona Gherghe se poate considera o femeie fericită pentru că are o familie reușită alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu. Acum o lună, cei doi au sărbătorit 5 ani de la cununia religioasă.

„Nu a fost deloc ușor, pentru că în momentul în care, acum 22 de ani, când am plecat eu la București, am plecat practic de acasă. Eram acasă, locuiam cu părinții mei și s-a întâmplat totul atât de repede, că m-au chemat cei de la Antena 1 să dau o probă, le-a plăcut de mine și într-o săptămână au zis: “Ok, ieși pe post”.

Și practic nu am avut timp nici să diger informația, nici să mă obișnuiesc foarte bine că aoleu, stai că mă mut! Și nu mă mut la un bloc distanță, nici la un cartier distanță, practic de la Iași la București și job și tot.

A fost foarte greu. Îmi amintesc cred că în primii doi ani, ceream să vin la muncă în weekend, pentru că nu aveam ce să fac, nu aveam prieteni, nu cunoșteam pe nimeni și practic viața mea era acolo la muncă, la Antena 1”, a declarat Simona Gherghe, conform .

La început de drum, Simona Gherghe a stat în chirie

Ca la orice început de carieră, și Simona Gherghe a stat în chirie. Vedeta susține că a plătit-o din salariul ei, însă nu avea niciun gând în ceea ce privește investiția în haine.

„Da, am stat cu chirie. Îmi plăteam chiria din salariul meu, dar nu mă gândeam eu la vremea aceea la investiții în haine, pentru că eu am venit la știri, am venit la Observator.

Mergeam prin țară, făceam o mulțime de transmisiuni, eram și reporter special, adică nu mă gândeam să mă îmbrac nu știu cum. Aveam sacouri și cam atât. Nu erau vremurile astea așa de glamour, nu, nici vorbă”, a mai adăugat ea.