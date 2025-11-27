B1 Inregistrari!
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie". Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme

27 nov. 2025, 23:54
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Anul acesta a fost unul al schimbărilor pentru Nicoleta Luciu. Vedeta nu doar că și-a început propriul podcast, dar a ajuns și la siluetă de invidiat. În cadrul unui interviu recent, Nicoleta Luciu a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru a-și păstra forma fizică dorită, după ce a trecut prin patru sarcini.

Câte kilograme a slăbit Nicoleta Luciu pentru a ajunge la forma fizică dorită

Nicoleta Luciu a dat jos peste 14 kilograme, însă vedeta declară că nu va stopa procesul de slăbire până nu mai scapă de încă 3 kilograme. Drumul până la silueta dorită a fost și este, în continuare, unul anevoios. Pentru că își reprimă perioade lungi poftele, atunci când mănâncă ce își dorește, vedeta se confruntă deseori cu stări de rău.

„Am slăbit 14 kilograme. Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata. Foamea. Am făcut foamea. Iau batoane din când în când și acum fasting. Adică în ultima lună am mâncat o dată la patru-cinci zile.

S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim. Având în vedere că stomacul nostru este cât pumnul, noi ar trebui să mâncăm jumătate cât intră într-un pumn. Dacă poftesc la ceva mănânc până mi se face rău și după aceea nu îmi mai trebuie. Știu că la Sf. Gheorghe se fac cei mai buni covrigi existenți în viața asta. Și, o dată la o anumită perioadă, merg și îmi iau 50 de bucăți și până acasă în Miercurea Ciuc mănânc 10 bucăți și sunt fericită.

Mă doare stomacul după aceea. Mi-e rău câteva zile, dar mi-am făcut pofta. Eu nu mă apuc să mănânc o bucățică. Ori mănânc, ori nu mănânc”, a declarat fosta actriță.

Cum își menține Nicoleta Luciu tenul tânăr

Nicoleta Luciu nu este atentă doar la forma fizică, ci și la aspectul tenului. Vedeta se declară deschisă să încerce diverse tratamente pentru a-și păstra pielea feței tânără, chiar în această perioadă, urmând o serie de proceduri în vogă.

„Mai nou m-am apucat să fac niște injecții care se poartă acum, cu Zinc, coenzima Q 10, cu Vitamina C… Păi, dacă îți bagi perfuzii din astea în venă ce îți mai trebuie mâncare? Sper să întineresc, să fiu primul om care face treaba asta”, a mai spus Nicoleta Luciu pentru Viva.

Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Roxana Blenche e din nou însărcinată: „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde” (VIDEO)
Cătălin Botezatu continuă să fie un magnet pentru admiratoare, dar intră în 2026 singur. Cum arată femeia ideală pentru celebrul designer
Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Celia, mărturisiri dureroase: „Eu am pierdut două sarcini”/„ Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper”. Ce s-a întâmplat când se aștepta cel mai puțin
