Anul acesta a fost unul al schimbărilor pentru Nicoleta Luciu. Vedeta nu doar că și-a început propriul podcast, dar a ajuns și la siluetă de invidiat. În cadrul unui interviu recent, Nicoleta Luciu a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru a-și păstra forma fizică dorită, după ce a trecut prin patru sarcini.

Câte kilograme a slăbit Nicoleta Luciu pentru a ajunge la forma fizică dorită

a dat jos peste 14 kilograme, însă vedeta declară că nu va stopa procesul de slăbire până nu mai scapă de încă 3 kilograme. Drumul până la silueta dorită a fost și este, în continuare, unul anevoios. Pentru că își reprimă perioade lungi poftele, atunci când mănâncă ce își dorește, vedeta se confruntă deseori cu stări de rău.

„Am slăbit 14 kilograme. Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata. Foamea. Am făcut foamea. Iau batoane din când în când și acum fasting. Adică în ultima lună am mâncat o dată la patru-cinci zile.

S-a micșorat . Practic am făcut un fel de gastric slim. Având în vedere că stomacul nostru este cât pumnul, noi ar trebui să mâncăm jumătate cât intră într-un pumn. Dacă poftesc la ceva mănânc până mi se face rău și după aceea nu îmi mai trebuie. Știu că la Sf. Gheorghe se fac cei mai buni covrigi existenți în viața asta. Și, o dată la o anumită perioadă, merg și îmi iau 50 de bucăți și până acasă în Miercurea Ciuc mănânc 10 bucăți și sunt fericită.

Mă doare stomacul după aceea. Mi-e rău câteva zile, dar mi-am făcut pofta. Eu nu mă apuc să mănânc o bucățică. Ori mănânc, ori nu mănânc”, a declarat fosta actriță.

Cum își menține Nicoleta Luciu tenul tânăr

Nicoleta Luciu nu este atentă doar la forma fizică, ci și la aspectul tenului. Vedeta se declară deschisă să încerce diverse tratamente pentru a-și păstra pielea feței tânără, chiar în această perioadă, urmând o serie de proceduri în vogă.

„Mai nou m-am apucat să fac niște injecții care se poartă acum, cu Zinc, coenzima Q 10, cu Vitamina C… Păi, dacă îți bagi perfuzii din astea în venă ce îți mai trebuie mâncare? Sper să întineresc, să fiu primul om care face treaba asta”, a mai spus Nicoleta Luciu pentru Viva.