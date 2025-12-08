Am aflat ce salariu va încasa Adi Vasile la Survivor! După ce a fost difuzat la Kanal D și apoi la Pro TV, Survivor România se mută acum la Antena 1. Începând cu această ediție, competiția rămâne una dintre cele mai dure și spectaculoase de pe micile ecrane, însă, cu o schimbare importantă. La cârma show-ului se află un nou prezentator. Este vorba despre Adi Vasile, fost jucător și antrenor de handbal la CSM București.

Ce salariu va încasa Adi Vasile pentru a prezenta Survivor România 2026

Recent demis de la CSM București, unde avea un salariu lunar de aproximativ 10.000 de euro, Adi Vasile a acceptat provocarea Survivor, unde va petrece 6 luni în mijlocul Oceanului Atlantic.

Conform , prezentatorul va primi de la Antena 1 un salariu lunar de circa 6.000 de euro. Deși suma este mai mică decât cea din lumea sportului, Adi Vasile este entuziasmat și abia așteaptă să înceapă experiența.

Ce spune Adi Vasile despre noul său rol la Survivor

Adi Vasile spune că este încântat de noul său rol și abia așteptă să îneacpă experiența de la Survivor.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo. Pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.”, a spus Adi Vasile.

„Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort.”, a mai continuat el.

Ce noutăți aduce Survivor România 2026

Postul de televiziune Antena 1 anunță lansarea unei noi ere pentru celebrul reality show , începând din primăvara anului 2026. Reprezentanții televiziunii susțin că emisiunea va căpăta „o altă dimensiune”, printr-o producție exclusivă realizată la cele mai înalte standarde internaționale. Survivor România 2026 promite să fie cel mai spectaculos de până acum, cu probe noi, mult mai dificile și echipe puternice, stabile.