B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul

Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 18:58
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Sursa Foto: Facebook/ Chef Catalin Scarlatescu
Cuprins
  1. Ce studii are Scărlătescu
  2. Ce schimbare majoră s-a produs recent în viața lui Cătălin Scărlătescu

Devenit cunoscut grație emisiunii „MasterChef”, Cătălin Scărlătescu e una dintre cele mai carismatice personaje de pe sticlă. E apreciat ca bucătar, dar cariera nu și-a construit-o cu studii teoretice, ci mai mult prin practică.

Ce studii are Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie când avea 16 ani și era curier la un hotel din Eforie Sud. Încă de atunci visa să aibă propriul restaurant. La 20 de ani, a plecat la muncă în străinătate, întâi pe un vapor, apoi în Germania, la mai multe restaurante.

Ocupat cu gătitul, nu și-a mai terminat studiile și nu a dat examenul de Bacalaureat, scrie Click!.

Cu experiența căpătată în străinătate, a revenit în România și și-a îndeplinit visul de a conduce mai multe restaurante.

În paralel, a devenit cunoscut publicului larg din postura de jurat la emisiunea „MasterChef”, alături de prietenii săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Ei au devenit „Chefi la cuțite” mai mulți ani, apoi au revenit la „MasterChef”, unde recent a început un nou sezon.

Ce schimbare majoră s-a produs recent în viața lui Cătălin Scărlătescu

Tot de curând, presa mondenă a aflat că bucătarul Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, femeia cu care era logodit. Nunta nu a mai avut loc, ba cei doi chiar s-au separat și acum Scărlătescu are o nouă parteneră.

Elena are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani.

Cătălin Scărlătescu a început să le-o prezinte pe Elena apropiaților și merge cu ea la evenimente, ba chiar și la filmările emisiunii „MasterChef”.

Însă nu vrea să discute public despre asta. Întrebat cum îi merge pe plan personal, el a răspuns: „Extraordinar de bine!”. Apoi a păstrat tonul glumeț care îl caracterizează: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Monden
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Monden
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Monden
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Monden
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Monden
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Monden
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Monden
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Ultima oră
20:00 - O dronă rusească ar fi intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: MApN anunță că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:27 - Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
17:47 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
17:05 - Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
16:22 - Moody’s confirmă ratingul României, dar cu avertismente. Reacția lui Nazare
16:08 - Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
15:43 - EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
14:43 - Sorin Grindeanu (PSD), despre renunțarea la plafonarea prețurilor la alimente: „Presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”