Devenit cunoscut grație emisiunii „MasterChef”, Cătălin Scărlătescu e una dintre cele mai carismatice personaje de pe sticlă. E apreciat ca bucătar, dar cariera nu și-a construit-o cu studii teoretice, ci mai mult prin practică.

Ce studii are Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie când avea 16 ani și era curier la un hotel din Eforie Sud. Încă de atunci visa să aibă propriul restaurant. La 20 de ani, a plecat la muncă în străinătate, întâi pe un vapor, apoi în Germania, la mai multe restaurante.

Ocupat cu gătitul, nu și-a mai terminat studiile și nu a dat examenul de Bacalaureat, scrie

Cu experiența căpătată în străinătate, a revenit în România și și-a îndeplinit visul de a conduce mai multe restaurante.

În paralel, a devenit cunoscut publicului larg din postura de jurat la emisiunea „MasterChef”, alături de prietenii săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Ei au devenit „Chefi la cuțite” mai mulți ani, apoi au revenit la „MasterChef”, unde recent a început un nou sezon.

Ce schimbare majoră s-a produs recent în viața lui Cătălin Scărlătescu

Tot de curând, presa mondenă a aflat că bucătarul Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, femeia cu care era logodit. Nunta nu a mai avut loc, ba cei doi chiar s-au separat și acum Scărlătescu

Elena are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani.

Cătălin Scărlătescu a început să le-o prezinte pe Elena apropiaților și merge cu ea la evenimente, ba chiar și la filmările emisiunii „MasterChef”.

Însă nu vrea să discute public despre asta. Întrebat cum îi merge pe plan personal, el a răspuns: „Extraordinar de bine!”. Apoi care îl caracterizează: „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”.