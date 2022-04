Ce și-a făcut de mâncare Cătălin Zmărăndescu după ce a venit de la Survivor România 2022 (GALERIE FOTO)

Cătălin Zmărăndescu a slăbit 25 de kilogramte în Republica Dominicană, cât timp a făcut foamea la Survivor România 2022. Celebrul luptător a revenit însă în țară și se bucură din plin de moșia pe care o are la Târgoviște.

Recent, el le-a ce gătește și le-a arătat ce și-a făcut de mâncare atunci când a revenit din Republica Dominicană, odată ce a fost eliminat de la Survivor România. Cum arată Cătălin Zmărăndescu după ce a slăbit la Survivor România 2022, descoperiți în galeria foto de

Vezi această postare pe Instagram

Ce și-a gătit Cătălin Zmărăndescu după ce a venit de la Survivor România

Familia și locurile de acasă au fost cei care l-au ajutat pe Cătălin să își revine rapid odată cu întoarcerea din Dominicană. Deși a pierdut 25 de kilograme, sportivul a reușit să își revină rapid și să adapteze la viața din România atunci când a fost eliminat din competiție.

În curtea casei de la Târgoviște, Cătălin Zmărăndescu și soția sa cresc păsări, iar găinile din ogradă sunt una dintre principalele surse de hrană ale familiei.

Cocoșul de grădina a fost primul fel de mâncare pe care Zmărăndescu l-a gătit după ce a revenit din Republica Dominicană.

„Ne-am băgat la tăiat păsări. Sarcificăm câțiva cocoși. Păi nu merităm și noi ceva bun? Avem poftă de niște cocoșei la ceaun, de o ciorbiță de cocoș.

Viața la țară să știți că e frumoasă. Așa că noi, țăranii ăștia, că facem vouă în ciudă, orășenilor (…) De casă se ocupă în general Luiza, curtea este a mea, dar nu de puține ori mă bag la bucătărie și curățenie.

Am cam 80 de păsări, dar în curând se va mări familia cu puișorii de la clocitoare și plus ce vor mai fi de la cloșcă. Avem și doi căței care au grijă de gospodărie. Bineînțeles că am și ajutor. Fetiței mele îi place să adune ouăle din cuibare și o las chiar dacă le mai și sparge”, a povestit Cătălin Zmărăndescu, pentru

Vezi această postare pe Instagram

Cât a slăbit Cătălin Zmărăndescu în Republica Dominicană

Luptătorul după săptămânile petrecute fără hrană, în Republica Dominicană. Faimosul a slăbit aproximativ 25 de kilograme, iar familia și fanii care l-au așteptat la aeroport au fost luați prin surprindere de noua lui înfățișare.

Luptătorul s-a bucurat enorm când a revenit în țară, acolo unde a fost așteptat de familie. Faimosul a cu 98 de kilograme, iar la începutul competiției avea aproximativ 114 kilograme.