Cântăreața ADDA a plecat cu emoții la „ ”, la care va participa alături de soțul ei, Cătălin Rizea. Ea a dezvăluit ce și-a pus în bagaj. Are valoare emoțională.

Ce și-a pus ADDA în bagaj

ADDA a postat o brățară cu jumătate de inimă, menționând că cealaltă jumătate care o completează i-a rămas fiului său cât timp ea va fi plecată la „Power Couple”, conform Click.

„Nu e doar o brățară. Este o brățară cu o jumătate de inimă, pe mâna mea. Pentru că cealaltă jumătate de inimă va fi pe mâna lui Alex cât voi fi plecată. E o brățară pe care am mai purtat-o și acum ceva timp, când a trebuit să se obișnuiască că rămâne singur la școală sau în alte situații când nu eram împreună”, a mărturisit aceasta.

„Iubire, grijă și siguranță”

Alături de acea brățară, artista a luat și un ursuleț: „E acea brățară despre iubire, grijă și siguranță, care ne spune, atunci când o purtăm, că suntem unul lângă altul mereu. Mai am un ursuleț de pluș, în bagaj, pe care l-a câștigat Alex la un joc și mi l-a dat cadou acum ceva timp. La noapte plecăm și am emoții că voi fi departe de el. Își dorește să fim luptători și să mergem cât mai departe”.

„El e sportiv și înțelege ce înseamnă competiția. I-am spus că o să facem tot ce putem, cât putem și chiar mai mult decât putem. Doar că oamenii au limite. Uneori pot să le depășească, alteori nu. Și e ok în ambele situații. Important este să încerci, să nu te dai bătut și să nu uiți să te bucuri! Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”, a mai scris ADDA.

