Ce spune Andi Moisescu despre colaborarea cu Pro TV, după scoaterea din grilă a emisiunii „Apropo TV": „Sunt un partener de cursă lungă"

Ce spune Andi Moisescu despre colaborarea cu Pro TV, după scoaterea din grilă a emisiunii „Apropo TV”: „Sunt un partener de cursă lungă”

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 12:21
Omul de televiziune Andi Moisescu. Sursa foto: Captură video - Andi Moisescu / YouTube
Cuprins
  1. Capacitatea creativă a românilor este nelimitată, susține Andi Moisescu
  2. Moisescu, despre echipa de la Pro TV: Cine se aseamănă se adună
  3. Peste 500 de mesaje pe celebrele tricouri ale lui Andi Moisescu

Echipa „Apropo TV” a anunțat o pauză după 44 de sezoane, dar Andi Moisescu nu s-a despărțit de Pro TV și din 2011 e jurat la „Românii au talent” fără întrerupere. El a povestit cu ce a rămas din aceste experiențe. „Întotdeauna am simțit nevoia să mă reinventez pentru a mă păstra pe cât posibil relevant”, a spus omul de televiziune.

Capacitatea creativă a românilor este nelimitată, susține Andi Moisescu

Întrebat de OK! Magazine ce a învățat despre români și despre România de când e jurat, Andi Moisescu a răspuns: „Cel mai important lucru care l-am învățat în cei 15 ani de jurizare la Românii au talent e că oamenii pot fi întotdeauna surprinzători. Oricât de multe ai fi văzut și ai fi trăit. Am înțeles asta de prin al treilea sezon, iar din al patrulea încolo, doar mi-am întărit această convingere. Practic, capacitatea creativă a românilor este nelimitată”.

Moisescu, despre echipa de la Pro TV: Cine se aseamănă se adună

Prietenia ta cu Andreea Esca, Pavel Bartoș și Cabral e vizibilă și autentică. Întrebat dacă și acesta e motivul pentru care a rămas fidel Pro TV-ului trei decenii, Moisescu a răspuns: „În general, sunt un partener de cursă lungă. Chiar foarte lungă. Ceea ce e valabil și în cazul prietenilor mei. Nu e nimic întâmplător. Cine se aseamănă se adună. Iar cei pe care i-ai pomenit și cu care am o relație de prietenie extrem de frumoasă sunt dintr-un aluat cu totul special. Rar găsești așa ceva, atât de bun, în lume!”.

Peste 500 de mesaje pe celebrele tricouri ale lui Andi Moisescu

Cât despre celebrele tricouri pe care le-a purtat la „Apropo TV”, Andi Moisescu a spus că aproape toate sunt în arhiva fizică a emisiunii, cu excepția câtorva care au fost făcute cadou.

„Cu mesajele astea (de pe tricouri), povestea e extrem de simplă. Am plecat din necesitatea de a distrage atenția de la faptul că ținuta nu are nimic special și a muta cu totul focusul pe un mesaj. Care știam că are potențialul de a deveni un diferențiator atrăgător. După ce s-au adunat peste 500 de mesaje, a devenit clar un ritual. La care participă întreaga echipă, în funcție de ce-l apasă pe fiecare. E un simplu exercițiu creativ de a pune degetul pe un subiect relevant, dar cu umor. Mi se pare că asta e cea mai plăcută manieră prin care îi poți face pe oameni să-și pună întrebări”, a explicat Andi Moisescu, pentru OK! Magazine.

Citește și...
Încă un divorț în showbiz: Emilia Dorobanțu și soțul ei s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. Primele declarații
Fostul iubit al lui Karmen Minune, acuzat că cerșește bani fetelor pe internet: „Îți era foame?”
Scandal în lumea manelelor: Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe Dan Bursuc. Afirmațiile jignitoare de la care a reizbucnit conflictul
Maria Dragomiroiu, secretele din spatele părului perfect și danturii impecabile la 70 de ani: „A fost extrem de greu”
Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
Oana Lis, mărturisiri după Paște: datorii, griji și dorința de a slăbi. Iată ce a declarat aceasta
Monica Anghel, dezvăluiri despre căsnicia cu Marian Caraivan: „Încă râdem după atâta timp”
Paște plin de emoție pentru Andreea Antonescu: „Amintiri care rămân pentru o viață”. Cum a sărbătorit aceasta
Cristina Cioran, prima vizită la închisoare, la tatăl copiilor ei: „Eu una da, am iertat tot”
Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)
12:53 - Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
12:51 - Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
12:50 - Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
12:44 - Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
12:36 - Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
12:14 - Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan
12:13 - Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
12:04 - Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
11:55 - Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
11:46 - Încă un divorț în showbiz: Emilia Dorobanțu și soțul ei s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. Primele declarații