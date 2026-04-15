Echipa „Apropo TV” a anunțat după 44 de sezoane, dar Andi Moisescu nu s-a despărțit de Pro TV și din 2011 e jurat la „Românii au talent” fără întrerupere. El a povestit cu ce a rămas din aceste experiențe. „Întotdeauna am simțit nevoia să mă reinventez pentru a mă păstra pe cât posibil relevant”, a spus omul de televiziune.

Capacitatea creativă a românilor este nelimitată, susține Andi Moisescu

Întrebat de OK! Magazine ce a învățat despre români și despre România de când e jurat, Andi Moisescu a răspuns: „Cel mai important lucru care l-am învățat în cei 15 ani de jurizare la Românii au talent e că oamenii pot fi întotdeauna surprinzători. Oricât de multe ai fi văzut și ai fi trăit. Am înțeles asta de prin al treilea sezon, iar din al patrulea încolo, doar mi-am întărit această convingere. Practic, capacitatea creativă a românilor este nelimitată”.

Moisescu, despre echipa de la Pro TV: Cine se aseamănă se adună

Prietenia ta cu Andreea Esca, Pavel Bartoș și Cabral e vizibilă și autentică. Întrebat dacă și acesta e motivul pentru care a rămas fidel Pro TV-ului trei decenii, Moisescu a răspuns: „În general, sunt un partener de cursă lungă. Chiar foarte lungă. Ceea ce e valabil și în cazul prietenilor mei. Nu e nimic întâmplător. Cine se aseamănă se adună. Iar cei pe care i-ai pomenit și cu care am o relație de prietenie extrem de frumoasă sunt dintr-un aluat cu totul special. Rar găsești așa ceva, atât de bun, în lume!”.

Peste 500 de mesaje pe celebrele tricouri ale lui Andi Moisescu

Cât despre celebrele tricouri pe care le-a purtat la „Apropo TV”, Andi Moisescu a spus că aproape toate sunt în arhiva fizică a emisiunii, cu excepția câtorva care au fost făcute cadou.

„Cu mesajele astea (de pe tricouri), povestea e extrem de simplă. Am plecat din necesitatea de a distrage atenția de la faptul că ținuta nu are nimic special și a muta cu totul focusul pe un mesaj. Care știam că are potențialul de a deveni un diferențiator atrăgător. După ce s-au adunat peste 500 de mesaje, a devenit clar un ritual. La care participă întreaga echipă, în funcție de ce-l apasă pe fiecare. E un simplu exercițiu creativ de a pune degetul pe un subiect relevant, dar cu umor. Mi se pare că asta e cea mai plăcută manieră prin care îi poți face pe oameni să-și pună întrebări”, a explicat Andi Moisescu, pentru