Echipa „Apropo TV” a anunțat o pauză după 44 de sezoane, dar Andi Moisescu nu s-a despărțit de Pro TV și din 2011 e jurat la „Românii au talent” fără întrerupere. El a povestit cu ce a rămas din aceste experiențe. „Întotdeauna am simțit nevoia să mă reinventez pentru a mă păstra pe cât posibil relevant”, a spus omul de televiziune.
Întrebat de OK! Magazine ce a învățat despre români și despre România de când e jurat, Andi Moisescu a răspuns: „Cel mai important lucru care l-am învățat în cei 15 ani de jurizare la Românii au talent e că oamenii pot fi întotdeauna surprinzători. Oricât de multe ai fi văzut și ai fi trăit. Am înțeles asta de prin al treilea sezon, iar din al patrulea încolo, doar mi-am întărit această convingere. Practic, capacitatea creativă a românilor este nelimitată”.
Prietenia ta cu Andreea Esca, Pavel Bartoș și Cabral e vizibilă și autentică. Întrebat dacă și acesta e motivul pentru care a rămas fidel Pro TV-ului trei decenii, Moisescu a răspuns: „În general, sunt un partener de cursă lungă. Chiar foarte lungă. Ceea ce e valabil și în cazul prietenilor mei. Nu e nimic întâmplător. Cine se aseamănă se adună. Iar cei pe care i-ai pomenit și cu care am o relație de prietenie extrem de frumoasă sunt dintr-un aluat cu totul special. Rar găsești așa ceva, atât de bun, în lume!”.
Cât despre celebrele tricouri pe care le-a purtat la „Apropo TV”, Andi Moisescu a spus că aproape toate sunt în arhiva fizică a emisiunii, cu excepția câtorva care au fost făcute cadou.
„Cu mesajele astea (de pe tricouri), povestea e extrem de simplă. Am plecat din necesitatea de a distrage atenția de la faptul că ținuta nu are nimic special și a muta cu totul focusul pe un mesaj. Care știam că are potențialul de a deveni un diferențiator atrăgător. După ce s-au adunat peste 500 de mesaje, a devenit clar un ritual. La care participă întreaga echipă, în funcție de ce-l apasă pe fiecare. E un simplu exercițiu creativ de a pune degetul pe un subiect relevant, dar cu umor. Mi se pare că asta e cea mai plăcută manieră prin care îi poți face pe oameni să-și pună întrebări”, a explicat Andi Moisescu, pentru OK! Magazine.