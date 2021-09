Ce spune Andreea Esca despre o eventuală plecare de la Pro TV: „Dacă e vorba de știri...”

Andreea Esca prezintă Știrile Pro TV de peste un sfert de secol, iar recent a vorbit deschis despre plecarea din trust și le-a spus fanilor săi când s-ar putea întâmpla acest lucru. Ea a fost invitată de Marius Manole la podcastul „Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a făcut tot felul de dezvăluiri inedite, transmite Cancan.ro.

Ce spune Andreea Esca despre o eventuală plecare de la Pro TV

Andreea Esca spune că nu s-a gândit niciodată prea serios la o eventuală plecare. De altfel, ea are un contract semnat pe perioadă nedeterminată. Întrebată până când intenționează să rămână la pupitrul știrilor, vedeta a spus: „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.

Andreea Esca a dezvăluit că a existat o vreme când și-ar fi dorit să facă un talk-show al său, însă s-a răzgândit destul de repede pentru că un asemenea proiect ar fi necesitat mult timp și nu ar mai fi putut să se ocupe și de știri.

„Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, a mai spus vedeta în emisiunea lui Marius Manole.

Ea susține că este extrem de organizată când vine vorba de job, precum și că este destul de dură cu colegii pentru că vrea ca totul să iasă cât mai bine.

„Sunt dură cu colegii mei. La fel de dură cum sunt cu mine, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Sunt amuzantă, dar când e de treabă, suntem serioşi. Aş da afară dacă mi-ar promite cineva ceva şi nu s-ar ţine de cuvânt. Doar dacă ai murit poţi să te scuzi, din punctul meu de vedere. Dacă am vorbit o chestie, vreau să rămână aşa”, a adăugat Andreea Esca.

Tot la „Întrebarea mesei rotunde” cu Marius Manole, ea a vorbit și despre cea mai mare gafă pe care a făcut-o în timp ce prezenta știrile.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a mărturisit Andreea Esca.