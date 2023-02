Ce spune Elena Merișoreanu despre cutremurele anunţate de Nostradamus

pare să fie marcată, după cutremurele din Turcia și Siria, care au lăsat în urmă 34.000 de oameni decedați. În cadrul unui interviu, artista a menționat că a avut un șoc, mai ales că a fost martoră a cutremurului din 1977, din România.

Elena Merișoreanu, după cutremurele din Turcia: „Sunt foarte marcată”

Cântăreața s-a simțit complet marcată de cele întâmplate în ultimele zile în Turcia și după ce a aflat că numărul deceselor a trecut de 34.000, iar în acest moment încă se caută persoane rămase sub dărâmături. Ea a menționat că în ultimele zile a plâns foarte mult, după ce văzut câte pierderi s-au produs .

„Vai, când am văzut că a murit și actrița principală din Zuleya, așa fată tânără, vai, mă îngrozește. Să știi că sunt foarte marcată, m-am umflat de atâta plâns, nu mai vreau să mă uit, când văd atâta dezastru”, a spus Elena Merișoreanu.

În cadrul unui interviu, artista a povestit despre cum a fost pentru ea, momentul în care a avut loc cutremurul din 1977, când se afla lângă mama ei și fiica sa într-un bloc de patru etaje, din Pantelimon, iar fiica ei era la un pas de tragedie, potrivit .

„Îmi aduc aminte că eram cu fata mea mare, locuiam la bloc în Pantelimon, la etajul 4, nu o să uit cât trăiesc pe pământul ăsta că la un moment dat venise mama din Ardeal și stăteam în casă și o vopseam la păr. Fiica mea stătea pe o canapea și deasupra era o oglindă, s-a auzit un vuiet atât de mare încât am spus că a explodat ceva la uzină că uite cum se aude. În clipa aia mama a luat fata și atunci a căzut oglinda aia de pe perete, o oglindă venețiană mare de tot, s-a făcut praf, bufetul de la bucătărie s-a răsturnat peste ușă. A doua zi n-am mai avut o cană să bem apă că toată bucătăria s-a dat peste cap”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Ce a mai spus Elena Merișoreanu despre cutremurul din 1977

„Soțul meu nefiind acasă am coborât repede cu mama jos, a venit și soțul, era toată lumea. Am văzut un bărbat doar în chiloți cu copilul în brațe, doamne. N-am mai intrat în casă 4-5 zile după cutremur, ne-am dus la o fină la curte, a fost îngrozitor. Mă pun acum în situația celor care i-au pierdut pe cei dragi, e înfiorător, stau și mă întreb că cei care au făcut Biblia sunt mult mai avansați decât cei din zilele noastre. Tot ce se petrece acolo în Biblie se cam întâmplă acum, chiar Nostradamus care are cartea aceea imensă prevedea că vor fi cutremure foarte mari și că toată California se va duce toată sub apă. În Texas unde nu ninge a fost prăpădat, toată planeta e dată peste cap”, a mai zis ea.