După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea"

După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”

28 nov. 2025, 00:15
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Sursa: Instagram/@mariana_moculescu
La scurt timp după trecerea în neființă a celebrului compozitor Horia Moculescu, fiica sa, Nidia, și fosta soție a artistului, Mariana Moculescu, au avut o interacțiune neașteptată. Deși au fost în conflict deschis mult timp, cele două au lăsat deoparte divergențele pentru a-i aduce un ultim omagiu artistului. Prezența Marianei la priveghi, chiar dacă nu a mers și la înmormântare, a fost un gest de sprijin pentru Nidia, profund afectată de pierdere. Momentul revederii a culminat cu o îmbrățișare, care i-a impresionat pe cei prezenți. Totuși, se pune întrebarea dacă acest gest deschide drumul spre o împăcare între Nidia și Mariana Moculescu, și chiar spre o posibilă conviețuire.

Ce spune Mariana Moculescu despre o posibilă împăcare cu Nidia

Mariana Moculescu a ales să nu participe la ceremonia de înmormântare a lui Horia Moculescu, dar a venit la priveghi. Scopul ei principal a fost să fie alături de Nidia, fiica pe care o are cu artistul. Relația dintre ele a fost marcată de tensiuni și declarații publice dure de-a lungul anilor, iar posibilitatea unei apropieri sau chiar conviețuiri rămâne sub semnul întrebării.

Mariana Moculescu a subliniat că nu are nicio intenție să se implice în discuțiile despre moștenire și nici nu a abordat cu Nidia subiecte legate de succesiune sau testament. Ea și-a exprimat dezinteresul față de posibilele beneficii materiale, citând o vorbă a mamei sale care o descrie.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: «Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!». Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, ne-a mărturisit Mariana Moculescu, exclusiv pentru Click

Mariana Moculescu s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au afectat și situația financiară. A fost nevoită să plece din apartamentul pe care îl împărțea cu Horia și Nidia și locuiește cu chirie, în București. În urmă cu câteva luni, a vorbit public despre riscul de a fi evacuată din cauza datoriilor acumulate la chirie.

Nidia Moculescu, strigăt de durere după moartea lui Horia Moculescu

Nidia Moculescu este sfâșiată de durerea pierderii tatălui său, Horia Moculescu. Cei doi au locuit mereu împreună, în apartamentul din zona Cișmigiu, formând o echipă puternică. Nidia și-a exprimat suferința profundă printr-un mesaj cutremurător, care a ajuns pe rețelele sociale.

Fiica artistului a descris durerea ca fiind sufocantă și a mărturisit că nu știe cum să trăiască fără tatăl ei.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă, care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea… Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou. Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori, chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii.

[…] Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă, când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei…”, a scris Nidia.

