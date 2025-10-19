B1 Inregistrari!
19 oct. 2025, 16:09
Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
Sursa foto: Captură video - ollygutanu / TikTok
Olga Guțanu și CRBL sunt unul dintre cele mai analizate cuplurile din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul făcuse public divorțul de fosta soție, ceea ce a dus la multiple speculații cu privire la adevărata durată a relației lor. În ciuda criticilor și răutăților din online, cei doi continuă să se iubească și să se facă fericiți unul pe celălalt. 

Ce spune Olga Guțanu despre șansa de a avea un copil cu CRBL

CRBL și Olga au planuri serioase de viitor. Cei doi au vorbit despre cererea în căsătorie, iar tânăra exclude posibilitatea de a oferi un răspuns negativ atunci când CRBL îi va adresa marea întrebare.

„Dacă aș simți că nu mai e chimie între noi sau nu mai e nimic, ne-am despărți. Nu s-ar ajunge la momentul ăla în care să mă ceară și eu să spun «Nu»”, a spus Olga, la podcastul lui Bursucu.

Chiar dacă tânăra și-a imaginat până la cel mai mic detaliu cererea în căsătorie și pare că și-ar dori o familie cu artistul, nu este încă pregătită să devină mamă. De cealaltă parte, CRBL încearcă din răsputeri să-și consolideze relația cu Alessia, fiica lui și a Elenei Vișcu. Artistul este încercat de tot felul de stări în încercarea de a se apropia de adolescentă, stări pe care, se pare, încearcă să le țină departe de Olga, astfel încât să nu o afecteze.

„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă.

Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a mai spus Olga Guțanu.

Cum descrie CRBL relația cu fiica sa, Alessia

Încă de când relația lui CBRL și a Olgăi Guțanu a fost făcută publică, Alessia s-a împotrivit, în special, din cauza diferenței de vârstă. Acum, artistul și fiica lui au o relație rece, însă CRBL crede că devină este și perioada prin care trece Alessia: adolescența.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta.

E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a și declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu.

