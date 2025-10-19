Olga Guțanu și CRBL sunt unul dintre cele mai analizate cuplurile din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul făcuse public divorțul de fosta soție, ceea ce a dus la multiple speculații cu privire la adevărata durată a relației lor. În ciuda criticilor și răutăților din online, cei doi continuă să se iubească și să se facă fericiți unul pe celălalt.
CRBL și Olga au planuri serioase de viitor. Cei doi au vorbit despre cererea în căsătorie, iar tânăra exclude posibilitatea de a oferi un răspuns negativ atunci când CRBL îi va adresa marea întrebare.
„Dacă aș simți că nu mai e chimie între noi sau nu mai e nimic, ne-am despărți. Nu s-ar ajunge la momentul ăla în care să mă ceară și eu să spun «Nu»”, a spus Olga, la podcastul lui Bursucu.
Chiar dacă tânăra și-a imaginat până la cel mai mic detaliu cererea în căsătorie și pare că și-ar dori o familie cu artistul, nu este încă pregătită să devină mamă. De cealaltă parte, CRBL încearcă din răsputeri să-și consolideze relația cu Alessia, fiica lui și a Elenei Vișcu. Artistul este încercat de tot felul de stări în încercarea de a se apropia de adolescentă, stări pe care, se pare, încearcă să le țină departe de Olga, astfel încât să nu o afecteze.
„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă.
Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a mai spus Olga Guțanu.
Încă de când relația lui CBRL și a Olgăi Guțanu a fost făcută publică, Alessia s-a împotrivit, în special, din cauza diferenței de vârstă. Acum, artistul și fiica lui au o relație rece, însă CRBL crede că devină este și perioada prin care trece Alessia: adolescența.
„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta.
E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a și declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu.