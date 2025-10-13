Ce studii are Karmen Simionescu este una dintre cele mai frecvente întrebări ale fanilor, mai ales de când fiica lui Adrian Minune a acceptat provocarea . Alături de prietena ei, Olga Barcari, aceasta trăiește o aventură spectaculoasă pe Drumul Eroilor și demonstrează că este mult mai mult decât o simplă apariție TV.

Vezi această postare pe Instagram

Ce studii are Karmen Simionescu și unde a învățat

Puțini știu ce studii are, de fapt, Karmen Simionescu, Adrian Minune. Cunoscută pentru talentul ei muzical și prezența carismatică, Karmen a fost încă din adolescență o elevă serioasă și dedicată. Ea a urmat cursurile Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din țară, unde și-a dezvoltat bazele muzicale și interpretative. La finalul liceului, a susținut examenul de Bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 7,38.

După terminarea studiilor liceale, Karmen a ales să își continue parcursul artistic și s-a înscris la Facultatea de Actorie, dorind să-și perfecționeze expresivitatea scenică și abilitățile de interpretare. Această alegere i-a permis să îmbine pasiunea pentru muzică și actorie, domenii în care s-a remarcat prin talent și naturalețe.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, povestea Karmen într-un interviu pentru TVMania.

Cum se descurcă Karmen Simionescu la Asia Express

Participarea la Asia Express este o nouă provocare pentru Karmen, care își depășește limitele alături de Olga Barcari. Cele două au demonstrat că pot face față oricărei situații dificile și că formează o echipă echilibrată și puternică. că munca și perseverența sunt cheia succesului ei.