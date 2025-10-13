B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei

Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 13:50
Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
Sursa Foto: Instaram - karmen
Cuprins
  1. Ce studii are Karmen Simionescu și unde a învățat
  2. Cum se descurcă Karmen Simionescu la Asia Express

Ce studii are Karmen Simionescu este una dintre cele mai frecvente întrebări ale fanilor, mai ales de când fiica lui Adrian Minune a acceptat provocarea emisiunii Asia Express. Alături de prietena ei, Olga Barcari, aceasta trăiește o aventură spectaculoasă pe Drumul Eroilor și demonstrează că este mult mai mult decât o simplă apariție TV.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de 🎙KARMEN (@karmen)

Ce studii are Karmen Simionescu și unde a învățat

Puțini știu ce studii are, de fapt, Karmen Simionescu, fiica celebrului menelist Adrian Minune. Cunoscută pentru talentul ei muzical și prezența carismatică, Karmen a fost încă din adolescență o elevă serioasă și dedicată. Ea a urmat cursurile Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din țară, unde și-a dezvoltat bazele muzicale și interpretative. La finalul liceului, a susținut examenul de Bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 7,38.

După terminarea studiilor liceale, Karmen a ales să își continue parcursul artistic și s-a înscris la Facultatea de Actorie, dorind să-și perfecționeze expresivitatea scenică și abilitățile de interpretare. Această alegere i-a permis să îmbine pasiunea pentru muzică și actorie, domenii în care s-a remarcat prin talent și naturalețe.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, povestea Karmen într-un interviu pentru TVMania.

Cum se descurcă Karmen Simionescu la Asia Express

Participarea la Asia Express este o nouă provocare pentru Karmen, care își depășește limitele alături de Olga Barcari. Cele două au demonstrat că pot face față oricărei situații dificile și că formează o echipă echilibrată și puternică. Karmen a recunoscut că munca și perseverența sunt cheia succesului ei.

Tags:
Citește și...
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Monden
Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Monden
Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
Monden
Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
Monden
Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
Olga Barcari, adevărul despre relația cu Cătălin Bordea: „Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit”
Monden
Olga Barcari, adevărul despre relația cu Cătălin Bordea: „Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit”
Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
Monden
Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
Andreea Raicu: „M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă”. Cum a ajutat-o frumusețea în carieră
Monden
Andreea Raicu: „M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă”. Cum a ajutat-o frumusețea în carieră
Austeritatea lui Bolojan, criticată de un îndrăgit artist: „Vin niște nimeni să distrugă tot”
Monden
Austeritatea lui Bolojan, criticată de un îndrăgit artist: „Vin niște nimeni să distrugă tot”
Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
Monden
Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
Monden
Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
Ultima oră
14:31 - Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
13:12 - Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
13:10 - Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
12:50 - Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul