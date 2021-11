Ce va face Olimpia Melinte după ce se încheie serialul Vlad. Actriţa de la Pro TV a ales ceva cu totul surprinzător

Olimpia Melinte, actrița care interpretează unul dintre personajele principale ale serialului Vlad de la Pro TV a mărturisit ce va face după încheierea proiectului. Pro TV a anunțat deja că serialul Vlad a ajuns la final, acesta fiind ultimul sezon.

Vedeta de la Pro TV recunoaște că următoarea perioadă va fi una extrem de frumoasă pentru ea și o va petrece doar alături de cei dragi.

Ce va face Olimpia Melinte după filmările de la serialul Vlad

Fanii ar putea să nu fie prea bucuroși, căci Olimpia Melinte nu se grăbește să revină pe micul ecran. Actrița a recunoscut că se va bucura de o perioadă de pauză și de liniște, alături de familie și mai ales de cei dragi.

„Pentru mine urmează un pic de liniște împreună cu familia mea, pentru că fetița mea are nevoie de mama ei acasă”, a povestit actrița.

În primăvară, actrița urmează să reia filmările, însă de această dată proiectul va fi un lungmetraj.

„Pe urmă urmează un lungmetraj în primăvară, până atunci sper că mă odihnesc. Să văd, sunt în discuții dacă mai fac ceva iarna asta, pentru că terminăm la început de iarnă filmările.

Și urmează să lansez prima carte pentru copii, pe care am scris-o în pandemie împreună cu fiul meu, se numește Serilon Pantalon în țara amintirilor. Doar planuri cu familia și cariera”, a mai detaliat Olimpia Melinte, pentru Click.ro.

Olimpia Melinte, momente dificile la Pro TV, în timpul filmărilor pentru Vlad

Vedeta a povestit că s-a confruntat cu o serie de momente dificile la filmările pentru Vlad, în special după ce a născut.

„Da, una care a fost deja difuzată și mi-a dat bătăi de cap, din episodul 4, în care Eliza îi spune planurile lui Iordache. A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei feme. Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme”, a declarat Eliza din Vlad.