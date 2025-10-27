B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”

Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”

B1.ro
27 oct. 2025, 23:30
Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
Sursă foto: Instagram/@andrei_banuta
Cuprins
  1. Ce vedetă din România i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță
  2. Cum vede Andrei Bănuță femeia ideală 

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Andrei Bănuță a făcut o mărturisire neașteptată, surprinzându-i pe cei prezenți în platou. Andrei Bănuță a recunoscut că nutrește sentimente puternice pentru o vedetă din România, deși nu a avut niciodată ocazia să o întâlnească personal.

Ce vedetă din România i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță

Prezent în emisiunea „La Măruță”, Andrei Bănuță a participat la provocarea „Spui tot sau îți va lua gura foc”. Rubrica presupune ca vedetele invitate să răspundă la o serie de întrebări incomode sau să mănânce ceva foarte picant. Artistul a ales să fie dezarmant de onest și a vorbit despre admirația sa pentru Oana Zăvoranu. Tânărul a descris-o pe vedetă ca fiind o persoană efervescentă și cu o frumusețe aparte.

Deși știe că nu are șansă să fie împreună cu Oana Zăvoranu, Andrei Bănuță ar vrea să îi poată spune cât o apreciază.

„Eu am fost şi sunt îndrăgostit de Oana Zăvoranu, toată viaţa mea. N-am şanse acolo, dar ca idee. Da, mie îmi place, e efervescentă. Îmi place de ea ca femeie. Niciodată (n.r. dacă s-a întâlnit cu ea), dar îmi doresc. Mi-aş dori măcar să o întâlnesc şi să îi spun: «doamnă, vă apreciez». E o femeie extraordinar de frumoasă”, a spus Bănuță în cadrul emisiunii.

Cum vede Andrei Bănuță femeia ideală 

În continuarea discuției, Andrei Bănuță a dezvăluit și ce calități are femeia ideală din punctul său de vedere. El a subliniat că nu frumusețea fizică este prioritară, ci inteligența și atitudinea. De asemenea, el și-a exprimat dorința de a fi un partener protector și de a-i oferi partenerei sale stabilitate materială.

„Îmi doresc să fiu un bărbat suficient de stăpân pe sine, cu putere să protejeze şi preţuiască tot ce iubeşte. Preţuirea pentru mine înseamnă şi asta, să pot să plătesc eu toate mesele. Femeia de lângă mine va fi deşteaptă. Atât. Dacă e deşteaptă, e şi frumoasă şi de toate. O femeie deşteaptă nu are cum să nu fie şi frumoasă”, a mai mărturisit Andrei Bănuță.

Tags:
Citește și...
Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
Monden
Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
Monden
Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
Monden
Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Monden
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
Monden
Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat
Monden
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Monden
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
Monden
Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Monden
Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Monden
Vedetele din România, tarife de top! Cât costă să-ți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment
Ultima oră
23:09 - Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
22:53 - Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
22:43 - Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
22:25 - Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
22:12 - Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
22:00 - Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
21:59 - Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
21:53 - România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
21:40 - CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
21:30 - Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”