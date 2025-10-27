Ce vedetă din România i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Andrei Bănuță a făcut o mărturisire neașteptată, surprinzându-i pe cei prezenți în platou. Andrei Bănuță a recunoscut că nutrește sentimente puternice pentru o vedetă din România, deși nu a avut niciodată ocazia să o întâlnească personal.
Prezent în emisiunea „La Măruță”, Andrei Bănuță a participat la provocarea „Spui tot sau îți va lua gura foc”. Rubrica presupune ca vedetele invitate să răspundă la o serie de întrebări incomode sau să mănânce ceva foarte picant. Artistul a ales să fie dezarmant de onest și a vorbit despre admirația sa pentru Oana Zăvoranu. Tânărul a descris-o pe vedetă ca fiind o persoană efervescentă și cu o frumusețe aparte.
Deși știe că nu are șansă să fie împreună cu Oana Zăvoranu, Andrei Bănuță ar vrea să îi poată spune cât o apreciază.
„Eu am fost şi sunt îndrăgostit de Oana Zăvoranu, toată viaţa mea. N-am şanse acolo, dar ca idee. Da, mie îmi place, e efervescentă. Îmi place de ea ca femeie. Niciodată (n.r. dacă s-a întâlnit cu ea), dar îmi doresc. Mi-aş dori măcar să o întâlnesc şi să îi spun: «doamnă, vă apreciez». E o femeie extraordinar de frumoasă”, a spus Bănuță în cadrul emisiunii.
În continuarea discuției, Andrei Bănuță a dezvăluit și ce calități are femeia ideală din punctul său de vedere. El a subliniat că nu frumusețea fizică este prioritară, ci inteligența și atitudinea. De asemenea, el și-a exprimat dorința de a fi un partener protector și de a-i oferi partenerei sale stabilitate materială.
„Îmi doresc să fiu un bărbat suficient de stăpân pe sine, cu putere să protejeze şi preţuiască tot ce iubeşte. Preţuirea pentru mine înseamnă şi asta, să pot să plătesc eu toate mesele. Femeia de lângă mine va fi deşteaptă. Atât. Dacă e deşteaptă, e şi frumoasă şi de toate. O femeie deşteaptă nu are cum să nu fie şi frumoasă”, a mai mărturisit Andrei Bănuță.