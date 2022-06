Cel mai iubit și delicat extraterestru, E.T. a împlinit 40 de ani

Elliott îl întâlnește pe ET, un extraterestru rătăcit prin pădure după ce nava sa spațială a plecat fără el. Elliott și frații săi îl adăpostesc apoi pe extraterestru și îl ajută să se întoarcă acasă. Adulții și intervențiile lor sunt singurele lucruri înfricoșătoare din film.

Filmul lui Spielberg este despre empatie, dragoste, acceptare

Înainte de „ET”, Spielberg făcuse deja un film cu extratereștri prietenoși – „Întâlnire de gradul trei” care exprima speranța că dacă ne-am întâlni într-un final cu o civilizație extraterestră am fi deștepți și pacifiști.

Erau anii de speranță în umanitate. Mai puțin în familia compactă – atât în „Întâlnire de gradul trei” cât și în „E.T.” – copiii suferă din cauza divorțului părinților. E.T., ființa cocârjată, mormăind și cu ochii mari absoarbe o parte din stresul unui copil care nu s-a acomodat cu noua sa situație de opil împărțit între doi adulți. Deși filmul nu spune niciodată de cât timp e plecat tatăl lui Elliott de acasă, evenimentul pare suficient de recent pentru ca toată lumea să fie cu nervii întinși la maxim.

E.T. îi apropie pe frați pentru că aceștia sunt obligați să lucreze împreună pentru a-l ascunde de adulți și a afla de ce are nevoie. Pe măsură ce Elliott îl ajută pe E.T. să se întoarcă acasă, încet și sigur se prinde că și el are nevoie să se întoarcă acasă – așa cum este acest nou acasă, cu bune și cu rele și mai ales fără tata.

Muzica lui John Williams este una dintre cele mai faimoase muzici de film, reușind să transforme evenimentul supranatural al plecării lui E.T. într-o scenă și mai emoționantă decât era deja.

Încă de la prima proiecție, în seara de închidere a Festivalului de Film de la Cannes din 1982, „E.T.” a avut parte doar de reacții pozitive

TIME a inclus extraterestrul pe lista candidaților pentru Omul Anului – primul personaj de film care a primit această onoare. Nominalizat la nouă categorii la Premiile Academiei din 1983, printre care Cel mai bun film și Cel mai bun regizor, filmul a câștigat patru premii Oscar, pentru Cel mai bun montaj al efectelor sonore, Cele mai bune efecte vizuale, Cea mai bună coloană sonoră originală și Cel mai bun sunet. Le-a primit de la prezentatorii ecelei ediții – Cher și Placido Domingo.

„E.T.” a avut un succes extraordinar de box office, ajungând să adune în final aproximativ 435 de milioane de dolari (a fost relansat în 1985, iar în 2002 a fost lansată o ediție specială cu ocazia celei de-a 20-a aniversări).

Generații întregi și-au imaginat cum ar fi să găsească un extraterestru atât de delicat cum e E.T. sau dacă nu, măcar să aibă o bicicletă cu care să zboare spre Lună.