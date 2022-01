Cele mai așteptate seriale de acțiune și aventură în 2022 (video)

2022 este anul premierelor. Cinefilii sunt în așteptarea celor mai renumite pelicule. Regizorii ne bucură cu mai multe producții. „House of the Dragon”, „Lupin”, „The last of us” sunt doar câteva noutăți din lumea serialelor.

The Lord of the Rings

Începând într-un moment de relativă pace, serialul urmărește un ansamblu de personaje, unele familiare, altele noi, pe măsură ce acestea se vor confrunta cu o forță a răului care reapare în Pamântul de Mijloc. Din distribuție fac parte: Cynthia Addai-Robinson, Max Baldry, Ian Blackburn, Beau Cassidy, Kip Chapman. House of the Dragon Plasta cu 200 de ani înaintea evenimentelor din Game of Thrones, House of the Dragon va spune povestea casei Targaryen. Din distribu’ie fac parte: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Rhys Ifans, Fabien Frankel. The Last Kingdom, sezonul 5 Alfred cel Mare își apără regatul de invadatorii nordici, iar Uhtred, născut saxon, dar crescut de vikingi, caută să-și revendice dreptul său ancestral prin naștere. Din distribuție fac parte: Nicholas Rowe, Emily Cox, Alexander Doetsch. Lupin, sezonul 3 Viața adolescentului Assane Diop a fost dată peste cap de moartea tatălui său, acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. După 25 de ani, Assane se inspiră din „Arsène Lupin, hoțul-gentilom” pentru a-și răzbuna tatăl. Din distribuție fac parte: Marcela Said, Ludovic Bernard (I), Louis Leterrier. Stranger Things, sezonul 4 Într-un orășel mic, unde toată lumea se cunoaște personal, un incident ciudat lansează un lanț de evenimente ce conduc la dispariția unui copil. Agenții guvernamentale secrete și forțe supranaturale întunecate, aparent răuvoitoare, ajung în oraș, în timp ce câțiva localnici încep să înțeleagă că există ceva înfricoșător în orașul lor pașnic. Din distribuție fac parte: Winona Ryder, Natalia Dyer, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, David Harbour, Charlie Heaton, Caleb McLaughlin, Millie Brown. Shadow and Bone, sezonul 2 Într-o lume tăiată în două de o barieră compactă de întuneric veșnic, în care creaturi supranaturale se hrănesc cu carnea oamenilor, o tânără femeie-soldat decoperă o forță care ar putea ajuta ca, în final, să își unească țara. Dar, pe măsură ce aceasta se luptă să își poată controla puterile, forțe primejdioase acționează împotriva ei. Bandiți, hoți, asasini, dar și sfinți sunt acum în război, și va fi nevoie de mai mult decât de magie pentru a supraviețui. Din distribuție fac parte: Freddy Carter, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Amita Suman, Kit Young. Peaky Blinders, sezonul 6 Thomas continuă să se întâlnească cu Grace, barmaniță la pub-ul Garrison, fără să știe că ea a fost pusă de Campbell pentru a-i spiona activitățile. La un târg de țară din afara orașului, Thomas întră în luptă cu familia Lee, o familie violent de călători, care îi trimite mai târziu un glonț cu numele său pe el, oferindu-i un alt adversar, alături de Billy Kimber. Campbell îi trimite un mesaj lui Thomas prin mătușa Polly și se întâlnesc pe un teren neutru, la un hotel. Thomas îi propune Campbell. Din distribuție fac parte: Cillian Murphy, Sam Neill, Paul Anderson.

Vikings: Valhalla

O nouă saga începe după 100 de ani de la terminarea evenimentelor din serialul inițial și redă aventurile celor mai faimoși Vikingi care au existat vreodată. Din distribuție fac parte: Laura Berlin, Sam Corlett, Bradley Freegard, Frida Gustavsson, Caroline Henderson.

Killing Eve, sezonul 4

Eve este un ofițer de securitate al cărei job de birou nu îi satisface fanteziile despre ce înseamnă să fii spion. Villanelle este o asasină temută. Când lui Eve i se cere să o găsească pe Villanelle înainte să comită o nouă crimă, cele două femei încep un joc de-a șoarecele și pisica, cu mize mari. Din distribuție fac parte: Jon East, Damon Thomas, Harry Bradbeer.

The Witcher: Blood Origin Într-o lume a elfilor, cu 1.200 de ani înainte de epoca lui Geralt din Rivia, oamenii și elfii își construiesc o societate comună și apare primul vânător de monștri. Din distribuția fac parte : Sophia Brown,Laurence O’Fuarain,Michelle Yeoh The Last Of Us The Last of Us este plasat într-un viitor post-apocaliptic, post-pandemic, și prezintă relația dintre Joel, un contrabandist, și Ellie, o adolescentă care ar putea deține cheia încheierii pandemiei. Joel, un supraviețuitor călit, trebuie să o scoată pe tânăra de 14 ani din zona de carantină. Ceea ce începe ca o acțiune minoră devine o călătorie brutală și emoționantă prin varianta distopică a SUA, depinzând unul de celălalt pentru supraviețuire. Din distribuție fac parte: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Gabriel Luna.

Raised by Wolves, sezonul 2

Doi androizi au sarcina de a crește copii umani pe o planetă misterioasă. Colonia de oameni devine din ce în ce mai înfloritoare, dar ajunge în pericol să fie distrusă de diferențe religioase, iar androizii descoperă încet, încet ce consecințe pot avea încercările lor de a controla crezurile oamenilor. Din distribuție fac parte: Travis Fimmel, Winta McGrath, Amanda Collin, Abubakar Salim.