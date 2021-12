Celentano şi-a negociat bine salariul cu Pro TV. Colegii lui, uluiţi când au văzut cât încasează el pentru fiecare episod din Las Fierbinti

Serialul Las Fierbinți a cucerit foarte ușor inimile publicului, iar Celentano este unul dintre personajele care încasează cel mai bun salariu, pentru fiecare episod difuzat de Pro TV. Actorul și-a negociat bine veniturile, iar lunar încasează sume chiar frumușele.

Celentano este cel mai cunoscut bețiv din România, iar actorul Adrian Văncică a făcut o serie de eforturi mari pentru a putea crea personajul pe care îl interpretează în fiecare episod de la Pro TV.

Ce salariu are Celentano pentru fiecare episod din Las Fierbinți

Adrian Văncică ar fi cel mai bine plătit actor din Las Fierbinți. El și-a negociat foarte bine suma pe care o primește de la Pro TV, pentru fiecare episod al serialului.

Potrivit Impact.ro, actorul Adrian Văncică ar încasa nici mai mult și nici mai puțin de 1.500 de euro. Banii sunt pentru fiecare episod filmat din Las Fierbinți.

Astfel, deși în serial este unul dintre personajele care trăiește la limita sărăciei, în realitate, Celentano s-ar fi îmbogățit după serialul de la Pro TV.

Câți bani câștigă colegii lui de la Pro TV

Celentano este cel mai bine plătit personaj din serialul de la Pro TV, iar în urma lui vine actorul Bobonete, care câștigă sume frumușele pentru rolul cârciumarului din Fierbinți.

Pentru fiecare episod filmat, Mihai Bobonete primește 1.000 de euro. Bobonete a început filmările în Las Fierbinți în 2012, iar pentru fiecare episod a încasat suma menționată.

Nici actrița Anca Dumitra nu stă rău deloc cu banii. Deși câștigă mai puțin ca cei doi colegi ai ei, Gianina primește pentru fiecare episod filmat suma de 500 de euro.

Ce făcea Adrian Văncică înainte să joace în Las Fierbinți

Înainte de Las Fierbinți, actorul Adrian Văncică avea cu totul și cu totul altă ocupație. Starul din Las Fierbinți a locuit în Coreea de Sud și a lucrat într-un parc de distracții pentru copii.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens.

Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european”, a povestit Văncică, în trecut, la Rock FM.