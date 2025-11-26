După două pierderi de sarcină și ani de încercări, Celia a trăit miracolul de a deveni mamă pentru a doua oară. Artista a vorbit deschis despre trauma prin care a trecut, despre venirea fiicei sale ca o binecuvântare și despre planurile sale de revenire în muzică.

Două sarcini pierdute

Celia a trecut prin unele dintre cele mai dureroase momente din viața sa. Artista a dezvăluit că a pierdut două sarcini, iar aceste episoade au făcut-o să creadă că nu va mai deveni niciodată mamă pentru a doua oară.

„Eu am pierdut două sarcini între acestea. Dar, a venit exact în momentul în care credeam că nu o să se mai întâmple. Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper. În momentul în care am zis că nu mai e nicio șansă și gata, nu are rost să mai îmi pun acest gând, atunci s-a întâmplat”, a declarat Celia, la Știrile Antena Stars.

Viața în Australia

Celia este căsătorită cu Ardeli Ancuța, iar împreună au doi copii. Familia a locuit în Australia în ultimii ani și, potrivit artistei, au luat în calcul chiar varianta de a se muta definitiv acolo.

Rolul de mamă i-a ocupat aproape tot timpul, însă dorul de muzică a rămas mereu în sufletul ei. Artista a mărturisit că nu s-a gândit niciodată să renunțe definitiv la carieră, deoarece scena este o parte esențială din identitatea sa artistică.

Revenire în muzică?

Chiar dacă Celia simte că este pregătită să revină la muzică, drumul nu este complet lipsit de provocări. Artista a recunoscut că soțul ei nu este încă pe deplin împăcat cu ideea întoarcerii ei în industrie.

„Nu pot să spun că am o susținere extraordinară din partea soțului, încă se obișnuiește cu gândul. Eu sper ca lucrurile să se așeze în cel mai frumos mod. În viață nimic nu este întâmplător. Orice lucru care vine este o lecție, sunt de părerea asta. Fiecare are de învățat”, a mai spus artista.