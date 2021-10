Chef Florin Dumitrescu și-a surprins fanii. Ce decizie a luat, chiar în timpul filmărilor de la Chefi fără limite

Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea se află în prezent în Grecia, pentru filmările noului show culinar Chefi fără limită. Într-un dintre zilele de filmare, celebrul bucătar i-a surprins pe ceilalți doi chefi de la Antena 1, dar și pe fani, cu ultima lui decizie

Chef Dumitrescu le împărtășește mereu fanilor imaginii și clipuri din Grecia, iar recent, cei de la Chefi fără limite au postat un videoclip cu Florin Dumitrescu într-o ipostază cu totul și cu totul inedită.

Chef Florin Dumitrescu, decizie radicală în timpul filmărilor pentru Chefi fără limită

Într-un din zilele de filmare, Florin Dumitrescu s-a urcat la volanul mașinii, anunțând echipa că el a fost drept șofer. Celebrul bucătar s-a dus la Cătălin Scărlătescu și la Sorin Bontea, fiind gata să îi preia pe cei doi cu mașina.

„Hai! Hai la filmare! Eu sunt șoferul azi!”, a anunțat Florin Dumitrescu într-un sotry postat pe Instagramul Chefi fără limite.

Bucătarul de la Antena 1 s-a dus apoi la Bontea și Scărlătescu să-i ia cu mașina și să-i ducă la locul în care se țin filmările. Cei doi chefi au fost surprinși să îți vadă colegul la volan, claxonând și chemându-i pe platou.

„Hai, la filmare!”, le spune Florin Dumitrescu celor doi.

„Cu tine la volan?! Nooo”, a fost răspunsul dat, râzând, de Sorin Bontea.

Chefi fără limite, noul show culinar de la Antena 1 care i-a surprins pe fani

Noul format vine imediat după încheierea ultimului sezon din Chefi la cuțite. Prezentatoarea emisiunii va fi Irina Fodor, iar cei trei jurați sunt Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Emisiunea vine cu o serie de surprize, pentru că de această dată, show-ul nu va mai fi doar unul culinar, ci și unul încărcat de aventură și provocări pentru cei trei bucătari faimoși.

„Acest format, Chefi fără limite, cred că va scoate tot ce e mai rău în noi. Iar în felul ăsta nu cred că ne-ați văzut niciodată, adică așa în aer liber și lăsați de capul nostrum, să nu avem nicio limită. Va fi practice și o expediție culinară. Vom vedea rețete noi, locuri noi și foarte multe situații dificile. Abia aștept să îi văd și pe prietenii mei, Cătălin și Florin, la treabă.

Schimbăm insule dintr-o parte în alta, se schimbă tradiția. Fiecare insula are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm. La felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici”, a declarat Sorin Bontea, într-un clip postat de către Chefi fără limite pe Instagram.