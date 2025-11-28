Deși aproape tot timpul apare cu un zâmbet larg pe față și transmite o energie pozitivă, Richard Abou Zaki a trecut printr-o serie de momente care i-au marcat viața. În cartea pe care a scris-o, „Cooking my dreams”, chef Richard povestește parcursul de la copilăria plină de neajunsuri, până la cele mai mari bucătării ale lumii.

Când i-a luat lui chef Richard să scrie cartea „Cooking my dreams”

Experiențele pe care le-a purtat cu el în drumul spre succes sunt acum sub forma unei cărți. I-a venit ușor să își relateze amintirile, eliberându-se totodată de amintirea provocărilor care, deși au trecut, nu l-au părăsit niciodată. Cheful a terminat cartea în 7-8 luni, timp în care și-a dat voie să fie sincer și vulnerabil față de el însuși și de cei care își doresc să îi afle povestea.

„Cartea asta mi-a luat 7-8 luni să o scriu. E o carte care spune despre viața mea, pasiunea mea și modul cu care trăiesc toate emoțiile. De când am plecat de mic din România, cu mama mea, am ajuns în Italia, în momentele grele, dificile, pentru că acum pare totul frumos, dar au fost niște momente dure, pe care le-am depășit. Sunt toate părțile mele cele mai intime, toate fragilitățile, așa cum n-am fost niciodată, deschis la 360 de grade”, a declarat el, pentru Cancan.

Experiențele dure trăite în bucătările internaționale

Deși astăzi este unul dintre cei mai mari bucătari români și culege roadele muncii sale, parcursul până aici nu a fost deloc unul ușor. a învățat tainele bucătăriei din restaurante importante din străinătate, însă acolo, printre acei oameni de seamă, a fost supus și unor serii de abuzuri.

„A contat bătaia aia în bucătărie, da. M-a format cine sunt acum. Eu sunt fructul trecutului meu. Și dacă nu ar fi fost parcursul ăla, poate nu aș fi acum aici. În , mancarea era un lux. Mâncai ce-ți permiteai. Eram o familie săracă, nu aveam posibilitatea să ne permitem chestii de lux. Și eu, când mă gândesc la Carlotta mea, care a mâncat în 30 de restaurante Michelin, și are 4 ani, și eu am mâncat prima oară la 18 ani într-un restaurant cu o stea”, a mai spus celebrul bucătar.