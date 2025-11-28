B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”

Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”

B1.ro
28 nov. 2025, 23:23
Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie...”
Sursa foto: Instagram/ richardabouzaki
Cuprins
  1. Când i-a luat lui chef Richard să scrie cartea „Cooking my dreams”
  3. Experiențele dure trăite în bucătările internaționale

Deși aproape tot timpul apare cu un zâmbet larg pe față și transmite o energie pozitivă, Richard Abou Zaki a trecut printr-o serie de momente care i-au marcat viața. În cartea pe care a scris-o, „Cooking my dreams”, chef Richard povestește parcursul de la copilăria plină de neajunsuri, până la cele mai mari bucătării ale lumii.

Când i-a luat lui chef Richard să scrie cartea „Cooking my dreams”

Experiențele pe care le-a purtat cu el în drumul spre succes sunt acum sub forma unei cărți. I-a venit ușor să își relateze amintirile, eliberându-se totodată de amintirea provocărilor care, deși au trecut, nu l-au părăsit niciodată. Cheful a terminat cartea în 7-8 luni, timp în care și-a dat voie să fie sincer și vulnerabil față de el însuși și de cei care își doresc să îi afle povestea.

„Cartea asta mi-a luat 7-8 luni să o scriu. E o carte care spune despre viața mea, pasiunea mea și modul cu care trăiesc toate emoțiile. De când am plecat de mic din România, cu mama mea, am ajuns în Italia, în momentele grele, dificile, pentru că acum pare totul frumos, dar au fost niște momente dure, pe care le-am depășit. Sunt toate părțile mele cele mai intime, toate fragilitățile, așa cum n-am fost niciodată, deschis la 360 de grade”, a declarat el, pentru Cancan.

Experiențele dure trăite în bucătările internaționale

Deși astăzi este unul dintre cei mai mari bucătari români și culege roadele muncii sale, parcursul până aici nu a fost deloc unul ușor. Richard a învățat tainele bucătăriei din restaurante importante din străinătate, însă acolo, printre acei oameni de seamă, a fost supus și unor serii de abuzuri.

„A contat bătaia aia în bucătărie, da. M-a format cine sunt acum. Eu sunt fructul trecutului meu. Și dacă nu ar fi fost parcursul ăla, poate nu aș fi acum aici. În copilărie, mancarea era un lux. Mâncai ce-ți permiteai. Eram o familie săracă, nu aveam posibilitatea să ne permitem chestii de lux. Și eu, când mă gândesc la Carlotta mea, care a mâncat în 30 de restaurante Michelin, și are 4 ani, și eu am mâncat prima oară la 18 ani într-un restaurant cu o stea”, a mai spus celebrul bucătar.

Tags:
Citește și...
După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
Monden
După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
Ramona Olaru, ținta mesajelor de amenințare: „Mi-au zis că pe unde mă prind, mă…”. Ce declarație făcută de vedetă i-a supărat pe oameni
Monden
Ramona Olaru, ținta mesajelor de amenințare: „Mi-au zis că pe unde mă prind, mă…”. Ce declarație făcută de vedetă i-a supărat pe oameni
Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
Monden
Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
Monden
Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
Monden
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista
Monden
Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Monden
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Monden
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Monden
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Monden
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Catalin Drula
Ultima oră
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
23:54 - Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
23:53 - Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
23:14 - Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
22:53 - Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”