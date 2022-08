Cinci filme de dragoste, lansate recent, care te vor scăpa de griji (video)

Serile călduroase de vară sunt perfecte pentru vizionarea filmelor de dragoste. Datorită acestora putem să evadăm pentru câteva ore în lumea romantismului. Ne echipăm cu popcorn și urmărim cele mai mult așteptate producții.

Purple Hearts

În ciuda diferențelor dintre ei, cantautoarea aspirantă Cassie (Sofia Carson) și Luke (Nicholas Galitzine), un pușcaș marin cu probleme, acceptă să se căsătorească unul cu celălalt numai pentru a se bucura de beneficiile acordate de armată. Însă, în momentul în care intervine o tragedie, granița dintre adevăr și prefăcătorie începe să devină difuză.

Persuasion

Anne Elliot este o nonconformistă cu mentalitate modernă, care trăiește împreună cu familia ei de snobi, aflată în pragul falimentului. Atunci când Frederick Wentworth, bărbatul la care a renunțat mai demult, revine pe neașteptate în viața ei, Anne trebuie să decidă dacă vrea să lase trecutul în urmă sau preferă să-și asculte inima odată cu această nouă șansă. O adaptare a romanului omonim semnat de Jane Austen.

A Perfect Pairing

A Perfect Pairing este un film american de comedie romantică din 2022. Filmul urmărește povestea Lolei, un director de vin din LA. Stuart McDonald regizează filmul, iar Victoria Justice joacă rolul Lola, în timp ce Adam Demos apare în rolul lui Max.

Hello, Goodbye, and Everything in Between

Hello, Goodbye, and Everything in Between este un film american de dramă romantică din 2022 regizat de Michael Lewen, în debutul său regizoral, dintr-un scenariu de Amy Reed și Ben York Jones, bazat pe romanul cu același nume al lui Jennifer E. Smith. Îi joacă pe Jordan Fisher, Talia Ryder, Ayo Edebiri și Nico Hiraga.

Doom of Love

Îndatorat după falimentul agenției sale de publicitate, Fırat se îndrăgostește de o cântăreață într-o tabără de yoga și pornește cu ea pe calea spre autorealizare.