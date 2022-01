Cine a câștigat primul meci de la Survivor România 2022?! Se întețesc conflictele de la Pro TV, iar vedetele au trecut la amenințări: Te distrug (VIDEO)

În ultima ediție de Survivor România 2022, conflictele s-au întețit. Faimoșii și Războinicii nu au mai ținut cont de nimic și și-au aruncat o serie de cuvinte grele, iar totul a culminat cu victoria Faimoșilor în primul meci al emisiunii de la Pro TV.

Faimoșii și Războinicii s-au duel pe un traseu mixt, desfășurat pe apă și pe uscat, iar fiecare concurent a dat tot ce avea mai bun pentru a reuși să obțină o victorie.

View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Cine a câștigat primul meci de la Survivor România 2022

Războinicii și Faimoșii au făcut tot ce au putut în prima luptă din Dominicană, pentru că premiul a fost unul pe măsură. Mai exact, cele două echipe s-au bătut pe unelte necesare cu care să își construiască o casă și să aprindă focul.

Focul le va fi folositor pe parcursul șederii în Republica Dominicană, având în vedere că se vor folosi de el pentru a se încălzi, dar și pentru a găti mâncarea.

Primul punct din noul sezon Survivor România 2022 a fost câștigat de Emil Rengle din echipa Faimoșilor, în timp ce meciul decisiv a fost câștigat de Ștefania Ștefan, cu o victorie detașată în fața Laurei Giurcanu.

View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Conflictele de la Survivor 2022, din ce în ce mai dure. Au apărut și primele amenințări

În cea de-a doua ediție a emisiunii, se pare că s-au întețit conflictele dintre Războinici și Faimoși. Tensiunile dintre cele două echipe rivale au crescut, iar Faimoșii au trecut rapid la amenințări.

Mai exact, este vorba despre Elena Chiriac, multiplă campioană de taekwondo, din echipa Faimoșilor și Ștefania Ștefan, gammer și streammer online din echipa Războinicilor. După terminarea unei runde pierdute împotriva războinicei Ștefania Ștefan, Elena Chiriac a amenințat că o distruge, imediat ce au revenit pe bănci.

„Te distrug”, i-a spus Elena Chiriac Ștefaniei Ștefan, în cea de-a doua ediție de Survivor România.

View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Războinica Ștefania Ștefan, reacție dură la adresa Elenei Chiriac

Nici Războinica nu s-a lăsat mai prejos, iar situația a fost comentată a doua zi, cu toți colegii din echipă. Ștefania Ștefan a vorbit despre modul în care tânăra campioană, în vârstă de 19 ani, îi privește pe toți oamenii din jur.

„Eu n-am cu ea nimic, dar mă sperie răutatea ei. Nu zâmbește. Nici nu pot să fac fața ei. Se uită de te-ar scuipa. Nu se uită cu răutate, se uită cu dispreț. Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără. Are 19 ani. Poate are timp să învețe să fie om. Poate vine Dumnezeu așa, de sus, și îi dă o palmă peste cap. Trezește-te! Gen… realizează că nu e ok cum e”, a spus războinica în fața colegilor de echipă.