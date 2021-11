Cine a distrus căsnicia Claudiei Ghițulescu: „La un moment dat am și îmbrățișat-o”

Claudia Ghitulescu știe ce înseamnă durerea. Vedeta a trecut printr-o perioadă dificilă, dar se pare că a reușit să-și refacă viața.

De ce a divorțat Claudia Ghițulescu

Viața de cuplu a Claudiei Ghițulescu a eșuat. După doi ani de căsnicie, aceasta a divorțat. Interpreta a suferit mult din cauza infidelității fostului soț.

Concurenta Claudiei a fost chiar din anturajul apropiat al familiei. Vedeta o cunoștea. Femeia a fost distrusă când a aflat că cei doi au relații intime.

„Atunci nu am știut, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o. Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, spune Claudița Ghițulescu, citată de fanatik.

Ce se întâmplă în viața personală a Claudiei Ghițulescu

Claudia Ghițulescu a încheiat acest capitol de viață și este deschisă pentru o eventuală relație. Femeia recunoaște că este curtată de mai mulți bărbați și nu suferă din cauza lipsei de atenție. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Am fost foarte curtată și încă mai sunt. Apar în fiecare zi propuneri, dar nu am ieșit niciodată. Am ieșit doar înconjurată de prieteni pentru că nu am simțit. Acum știu să mă uit la calitățile unui bărbat”, mai spune Claudia Ghițulescu.

Cum arată un bărbat de vis

Interpreta a avut „profesori buni” și a primit lecții valoroase de viață. Acum, vedea este decisă să-și schimbe atitudinea față de bărbați. Partenerul vedetei trebuie să fie puternic, deștept și foarte sufletist. Frumusețea nu mai contează.

„Acum, uitându-mă în trecut, îmi dau seama că îmi lipsea acest lucru. Dar eu, fiind o femeie puternică, nu mi-am dat seama atunci că vreau să fie el grijuliu, atent. Am văzut însă că în momentele grele, atunci când ai căzut la pat, ai nevoie de lucrurile astea, și dacă nu le ai… Trebuie să fie sincer, iar eu simt”, conchide Claudia Ghițulescu.