Cine a fost Dieter Brummer, actorul de telenovele găsit mort în propria casă

Actorul Dieter Brummer, cunoscut pentru rolul lui Shane Parrish din serialul ”Home and Away”, a fost găsit decedat în casa sa din Glenhaven, Sydney, potrivit BBC.

Cauza decesului nu este cunoscută în acest moment, iar medicii legiști urmează să vină cu un raport în acest sens.

Un purtător de cuvânt al poliției din Glenhaven a declarat că decesul acestuia a fost constatat la ora locală 13.30, în ziua de 24 iulie.

„În jurul orei 13.30 (sâmbătă, 24 iulie 2021), ofițerii de la Comandamentul zonei de poliție din Hills au răspuns la rapoartele privind starea unui bărbat dintr-o casă de pe Glenhaven Road, Glenhaven. Ulterior, corpul unui bărbat a fost localizat în interiorul casei. Moartea sa nu se crede suspectă. Potrivit legiștilor, va fi pregătit un raport pentru stabilirea clară a decesului ‘ , a transmis un purtător de cuvânt al poliției.

Familia actorului a fost șocată de tragica veste.

„În numele familiei mele, postăm astăzi cu inima grea. Sâmbătă dimineță am pierdut un Dieter frumos, talentat, amuzant și iubit. El a lăsat un gol imens în viața noastră și lumea noastră nu va fi niciodată aceeași. Gândurile noastre se adresează tuturor celor care l-au cunoscut, l-au iubit sau au lucrat cu el de-a lungul anilor. Apreciem că nu respect confidențialitatea în acest moment ‘ , este mesajul familiei postat pe Facebook.

Dieter Brummer a jucat în serialul ”Home and Away”, serial difuzat la televizor în anii 90 și care a avut 33 de sezoane. Acesta a mai jucat și în ”Medivac”, ”Underbelly: A Tale of Two Cities”, ”Underbelly: Golden Mile”, ”Neighbors” sau ”Winners and Losers”.