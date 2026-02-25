Îndrăgita emisiune Power Couple 2026 se apropie de final, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură să afle cine va pleca acasă cu titlul și premiul cel mare. După ce aseară s-a difuzat semifinala, în această seară, începând de la ora 20:30, telespectatorii vor putea vedea marele câștigător.

Totuși, un detaliu difuzat de Antena 1 a scăpat în mediul online și a oferit un indiciu despre cine ar fi, de fapt, cuplul câștigător de la Power Couple 2026.

Ce indiciu a oferit Antena 1 despre marii câștigători de la Power Couple 2026

Antena 1 a publicat un scurt teaser al finalei, în care apar mâinile celor care au câștigat, dar și geanta cu premiul cel mare. Un element important care atrage atenția este brățara roșie, simbolul care desemnează echipa învingătoare.

În videoclipul postat pe rețelele sociale se poate observa că brățara roșie este purtată de . Astfel, indiciile sugerează că echipa câștigătoare ar fi formată din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, iar prezența genții cu banii concursului întărește această presupunere, potrivit .

Cine sunt cuplurile calificate în finala Power Couple 2026

Finala acestui sezon se va disputa între trei echipe, selectate din cele șase care au ajuns în semifinală:

Adda și Cătălin

Maria și Oase

Simona și Marius Urzică

Luiza și Cătălin Zmărăndescu

Claudia și Andrei Niculae

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Ce urmează în finala Power Couple

În această seară, telespectatorii vor afla care dintre cele trei echipe rămase va părăsi competiția înainte de marea finală și care va câștiga titlul de Power Couple 2026. Ultimul joc va decide soarta celor trei cupluri și va stabili câștigătorul premiului cel mare.

Power Couple testează limitele relațiilor printr-o combinație de jocuri, provocări și strategii de cuplu. Fiecare echipă trebuie să demonstreze încredere, comunicare și chimie, iar telespectatorii urmăresc evoluția și tensiunile dintre parteneri. Show-ul a devenit un fenomen în România.