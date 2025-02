Cine este femeia pe care a părăsit-o Ion Dolănescu pentru Maria Ciobanu. „Aşa a fost să fie, aşa a fost soarta”

i Maria Ciobanu s-au iubit foarte mult, drept pentru care fiecare a plecat din relația pe care o aveau înainte de a se cunoaște.

Cu cine a fost căsătorit Ion Dolănescu

Cei doi s-au cununat în anii ’70, dar nu au fost niciodată căsătoriți legal. În plus, la acel moment, amândoi erau căsătoriți, conform

a iubit la viața sat rei femei, iar cu Iustina Băluțeanu s-a căsătorit pentru a putea obține buletinul de București.

„M-am însurat cu Iustina Băluţeanu prin 1966 şi am stat până aproape de anii ’70, când am făcut nunta aia de pomină cu Maria Ciobanu, dar fără divorţ, nici eu, nici ea. Eu-însurat, ea-măritată (n.r. era căsătorită cu isntrumentistul Florea Burnea). Aşa a fost să fie, aşa a fost soarta… În 1971 am făcut o nuntă cu Maria ca-n poveşti şi am găsit un preot care să ne binecuvânteze, deşi starea civilă nu era în ordine. Nunta a fost unicat în ţară. În cele din urmă, în 1972 s-a născut Ionuţ”, povestea Ion Dolănescu, atunci când era în viață.

Dolănescu nu a divorțat de Iustina atunci când a făcut nunta cu Maria Ciobanu, iar ea a fost marea dragoste a artistului. Dar, el a mai avut o relație cu Margarita Valenciano, dar din cauza comunismului au fost nevoiți să se despartă.

„Când am descoperit de unde vine, mi-am spus: ‘Mă dau şi afară din partid, dacă se află că umblu cu o străină’. Anul următor s-a mutat la Bucureşti. N-a stat cu mine, că eu mă feream”, povestea cântărețul.

Dolănescu a avut doi copii

Cu prima soție nu a avut copii, dar cu Maria Ciobanu a făcut un copil, Ionuț, iar cu Margarita încă unul, pe Dragoș. Ion Dolănescu a murit în data de 19 martie 2009.

Maria Ciobanu a transmis că nu i-a fost ușor cu niciunul dintre soți, iar pe Dolănescu l-a cunoscut la muncă, fiind amândoi artiști, iar după câțiva ani au ajuns să fie împreună.

„La Revelionul 69 spre 70 am cântat cu Ion Dolănescu piesa „Au, lele, vino-ncoa!’ denumită şi „Hăulita’. Ne-a însurat lumea de-atunci. Se spunea că mi-am lăsat bărbatul şi m-am măritat cu Ion Dolănescu. Şi nu era aşa atunci….”, a spus Maria Ciobanu.