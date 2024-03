Cine este și cu ce se ocupă Andreea Sasu. Ea este însărcinată cu designerul Philipp Plein

Andreea Sasu este femeia care i-a dat lumea peste cap desginerului Philipp Plein. Cei doi trăiesc o frumoasă povestea de dragoste, iar celebrul artist și-a părăsit logodina pentru această româncă.

Philipp Plein, într-o relație cu Andreea Sasu

se află într-o relație cu Philipp Plein, iar presa vorbește despre faptul că ea este însărcinată. Deși designerul era căsătorit cu Lucia, femeie care i-a dăruit și doi copii, el a părăsit=o pentru Andreea. Cei doi au mai avut o relație înainte ca el să se căsătorească, dar a înșelat-o și fiecare a mers pe drumul lui. Aparent, designerul nu a uitat-o și s-a întors la marea lui iubire, conform

„Am vorbit cu el şi mi-a zis că vine la Bucureşti. Mă bucur tare că, în sfârşit, a venit la noi în ţară pentru inaugurarea magazinului său. Nu, cât timp am fost împreună, nu am apucat să venim.

Nu aveam cum să vin cu el, având în vedere că el are acum o altă relaţie. Eu sunt foarte bine(…) Mi-a cerut să vin cu el, însă nu am acceptat. Nu as fi putut veni cu el după tot ce mi-a făcut. L-am iertat de două ori până acum şi încă nu ştiu… Nu pot să am o viaţă liniştită, aşa cum îmi doresc eu, lângă el.

Orgoliul meu de femeie nu mă lasă să accept aşa ceva. Şi cred că pot să am orice bărbat vreau! Aseară, după eveniment, am vorbit din nou. Mi-a spus că mă iubeşte şi că mă vrea alături de el. Mi-a spus că nu a adus-o pe Morgan în semn de respect faţă de mine.

Ştiu că mă iubeşte şi vrea să-mi arate că face totul pentru mine, ca să se întoarcă la mine. Îmi zice mereu că vrea un copil şi familie cu mine”, spunea românca în 2017.

Acum, cei doi, trăiesc o poveste de iubire foarte frumoasă și vor deveni părinți. Bărbatul se asigură că iubitei sale nu îi lipsește nimic și de curând românca a arătat cadoul luxos pe care l-a primit de la iubitul ei: un Ferrari.

Ce carieră are românca

și televiziunii. Ea s-a mutat în Italia, în 2010,,, și a vrut să apară pe marile ecran. Ea s-a înscris la o emisiune TV, la Insula Iuirii, unde a fost ispită. Aceasta a fost rampa ei de lansare. Pe lângă aparițiile TV,, ea a fost și fotomodel și a lucrat pentru multe branduri cunoscute.

Ea a plecat la 20 de ani în Milano unde și-a început cariera în lumea modei. Roânca a avut relații cu mulți bărbați celebri, printre care și Andrea Iannone, pilotul de Moto GP, Riccardo Sanapora, mijlocașul lui Hellas Verona.