Cine este soţia din realitate a lui Celentano, din Las Fierbinţi. E clar, actorul de la Pro TV a dat lovitura în viaţa personală!

Celentano este unul dintre cele mai preferate personaje ale românilor. Telespectatorii l-au îndrăgit și îi urmăresc prestația la Pro Tv. Însă, foarte puțini știu cum arătă și cine este jumătatea actorului.

Cine este femeia care i-a născut două fiice

Adrian Văncică formează cuplu cu Elena Văncică. Celebrul Celentano are două fiice, Mara și Thea. Actorul este în culmea fericirii și petrece mult timp cu familia. Cei patru savurează fiecare clipă petrecută împreună.

Talentul actorului este apreciat de mii de admiratori. Adrian Văncică a reușit să-și construiască o carieră de vis și se bucură de faimă. În fiecare seară, artistul este așteptat acasă de soția Elena și cele două fiice. Mai multe poze vezi în galeria foto de AICI.

Viața lui „Celentano” înainte de faimă

Adrian Văncică și-a găsit fericirea în brațele fostei colege. Cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare. Soții au fost implicați în pelicula „Scurtcircuit”, regizată de Cătălin Saizescu. Producătorul a devenit nașul fetițelor.

Foarte puțini știu că înainte de serialul „Las Fierbinți”, actorul a lucrat într-un parc de distracții și a locuit în Coreea de Sud. „Celentano” spune că experiențele din trecut l-au format și l-au ajutat enorm.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România”, a precizat actorul Adrian Văncică în studioul Rock Fm, acum ceva timp.

Mesaje ascunse

Acum ceva timp, s-a aflat mesajul secret pe care vor să transmită producătorii showului prin intermediul serialului. Mihai Mărgineanu a dezvăluit, recent, misiunile pe care serialul „Las fierbinți” le aduce în fața publicului, în mod mai discret. Unul dintre acestea se referă la violența domestică în rândul românilor și în special la faptul că acest lucru nu este deloc o faptă demnă.

„Nu știu câți dintre cei care se uită la serialul nostru au observat că în producția noastră cinematografică nu există pedepse. Asta fiindcă nici în societatea românească nu se aplică. Ca atare, ne-am ferit de așa ceva, cu o singură mențiune, una notabilă. La noi, în ‘Las Fierbinți’, doar nevestele sunt pedepsite. Adică bătute. Însă mesajul nostru trebuie înțeles exact pe dos: ‘Oameni buni, nu vă mai bateți femeile!'”, a povestit Mihai Mărgineanu pentru playtech.