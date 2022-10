Cine este soția lui Sorin Bontea, femeia care îi este alături juratului de la Chefi la cuțite de 32 de ani (FOTO)

Sorin Bontea este căsătorit de 28 de ani și are o relație specială cu soția sa. Se pare că aceasta este atât de discretă, încât singurele fotografii care au apărut în spațiul public cu ea și sunt din anul 1994, atunci când s-au căsătorit.

Mulți se întreabă cum arată soția celebrului chef, în condițiile în care Sorin Bontea păstrează discreția despre viața privată.

Sorin Bontea a fost surprins cu soția la cumpărături

Soția juratului de la Chefi la cuțite este o doamnă discretă, căreia nu-i face mare plăcere să profite de pe urma imaginii bărbatului pe care îl iubește de 32 de ani. , pe Miruna și Iulian.

Bucătarul și-a ținut căsnicia departe de ochii curioșilor. Juratul de la Chefi la Cuțite a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că între el și partenera lui de viață a fost dragoste la prima vedere.

„Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas!”, povestește Sorin Bontea, potrivit VIVA.

Vezi această postare pe Instagram

De curând, la cumpărături cu mama copiilor săi. Vezi imaginile.

Potrivit spynews.ro, bucătarul și partenera lui de viață s-au plimbat prin mai multe magazine pentru femei. Cei doi s-au bucurat de o sesiune de shopping la mall împreună, după care au comandat mini burgeri de la un restaurant.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, declara Sorin Bontea cu ceva timp în urmă, pentru revista