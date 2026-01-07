B1 Inregistrari!
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fetițe: „Preiau responsabilitățile". Actrița e din nou însărcinată

Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fetițe: „Preiau responsabilitățile”. Actrița e din nou însărcinată

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 18:26
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fetițe: „Preiau responsabilitățile”. Actrița e din nou însărcinată
Laura Cosoi, soțul ei, Cosmin, și fetițele lor. Sursa foto: Laura Cosoi / Facebook
Laura Cosoi a povestit cine și cum o ajută să-și crească cele patru fetițe. Recent, actrița în vârstă de 44 de ani a dezvăluit că e din nou însărcinată.

Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea copilelor

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin (soțul ei – n.r.). Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. În rest, ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie, și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care, cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul/adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui care preiau responsabilitățile și ne sunt de ajutor”, a susținut actrița, potrivit Click!.

Laura Cosoi, vacanță de vis cu marea sa familie

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, au aflat că vor deveni din nou părinți în Thailanda, unde familia a petrecut pe cinste finalul de an.

„Călătoria cu copiii a fost, pentru noi, o prelungire naturală a felului în care am ales să trăim. Așa am început viața de familie, încă de când eram doar noi doi, apoi cu Rita și, pas cu pas, cu toți copiii.

Când călătorim, suntem împreună non-stop: ne vedem unii pe alții cu adevărat, ne ascultăm, ne adaptăm, creștem. Descoperim lumea laolaltă – locuri, culturi, obiceiuri, oameni diferiți, alte nații – iar copiii învață nu din cărți, ci din viață.

Cred că esențial este faptul că atât eu, cât și Cosmin, nu ne raportăm în primul rând la riscuri, ci la experiența la deschidere și la încredere. Pentru noi, călătoria nu este o pauză de la viața de amilie, ci una dintre cele mai frumoase forme ale ei”, a mai povestit Laura Cosoi.

