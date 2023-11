Cine va apărea la „Chefi la cuțite”, după ce Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea au părăsit emisiunea

Cătălin Țociu împreună cu tatăl său, Romică Țociu, au acceptat provocarea de a participa la America Express, iar acum cei doi formează una dintre cele nouă echipe a noului sezon al show-ului de la Antena 1.

În vârstă de 26 de ani, fiul actorului de comedie a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, însă acum, este mai hotărât ca niciodată și susține că va participa și la „Chefi la Cuțite”.

Romică Țociu și-a anunțat participarea la „ Chefi la cuțite”

Cătălin Țociu și Romică Țociu au fost invitați în cadrul podcastului Giuliei Anghelescu, acolo unde tânărul a dezvăluit că a bătut palma cu Antena 1 și va apărea la „Chefi la Cuțite”.

Cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, în noul sezon.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express!

Mi-a plăcut enorm la America Express, doar că trebuie să recunosc că mi-am luat puțină țeapă. Nu e nimic din ce se vede la TV, dar nimic!”, a mărturisit fiul lui Romică Țociu, notează .

Cătălin este pasionat de bucătarie de mic

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să faci mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană.

Am început ușor-ușor, am făcut școala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a declarat Cătălin Țociu.

Mai mult decât atât, ca fiul său să-l concureze pe Cătălin Scărlatescu și să ajungă chiar în juriul de la „Chefi la cuțite”.

„A făcut institutul culinar Escoffier, care este părintele bucătăriei moderne franceze. A făcut bucătărie franțuzească, italienească. Dacă e pasiunea lui, m-aș bucura să și trăiască din asta! Cum a făcut Scărlătescu ăla de a luat atâția bani, nu?!”, a mai spus Romică Țociu.