Claudia Pătrășcanu, mireasă din nou? Care a fost răspunsul artistei

Claudia Pătrășcanu, mireasă din nou? Care a fost răspunsul artistei

Elena Boruz
24 sept. 2025, 09:51
Claudia Pătrășcanu, mireasă din nou? Care a fost răspunsul artistei
  1. Ce a spus Claudia Pătrășcanu despre căsătorie
  2. Claudia Pătrășcanu: „Nu mă simt pregătită să stau cu cineva în casă”
  3. Cine este noul iubit al Claudiei Pătrășcanu și de când sunt împreună

Claudia Pătrășcanu se află într-o perioadă destul de bună în viața ei, după o vreme în care parcă nimic nu s-a legat. După mariajul eșuat pe care l-a avut cu afaceristul Gabi Bădălău, artista iubește din nou și pare mai fericită ca niciodată.

De curând, vedeta s-a afișat cu noul partener, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Claudia nu a încetat să spere la fericire și pare-se că a găsit-o în brațele bărbatului potrivit pentru ea.

Ce a spus Claudia Pătrășcanu despre căsătorie

În cea mai recentă apariție TV, vedeta a fost întrebată cum îi sună ideea de căsătorie. Femeia a mărturisit că nici nu s-a gândit la acest lucrul până acum, însă, în cazul în care va hotărî acest lucru, va avea loc „cel mult” o cununie civilă. Cântăreața nu se mai visează mireasă, ci ar organiza maxim o petrecere restrânsă.

„Cred că mi-aș dori să mă căsătoresc, dar nu acum. Nu sunt pregătită. Nu sunt adepta unei nunți în biserică. Nu mai văd. Aș face o petrecere restrânsă poate, o cununie civilă cel mult, dar nu … Pentru ce? Mireasă m-am văzut, știu cum e. Poți să mergi undeva să îți citească un preot, dar nu m-am gândit. Nu m-am gândit pentru că nu mi-am dorit până cum”, a spus Claudia Pătrășcanu la SpyNews TV.

Claudia Pătrășcanu: „Nu mă simt pregătită să stau cu cineva în casă”

De asemenea, Claudia Pătrășcanu a afirmat că nu locuiește cu partenerul ei în aceeași casă, deoarece „nu se simte pregătită” încă. Fosta soție a lui Bădălău a spus că a te muta cu cineva în aceeași locuință presupune anumite responsabilități pe care momentan nu își dorește să și le asume.

„Nu mă simt pregătită să stau cu cineva într-o casă. În momentul în care te muți cu cineva și te căsătorești, ai niște responsabilități foarte importante. Nu sunt pregătită pentru lucrul ăsta. Sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt liniștită, relaxată, pot să fac ce vreau, cum vreau, când vreau …”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Cine este noul iubit al Claudiei Pătrășcanu și de când sunt împreună

Claudia Pătrășcanu a vorbit și despre iubitul ei. Cei doi au relație de doi ani și jumătate și, deși lucrurile sunt destul de serioase, femeia a spus că nu se grăbește să ia măsuri în niciun sens.

Claudia l-a descris pe acesta ca fiind un om cu un „caracter frumos”, care o prețuiește foarte mult. Vedeta a spus că el este un „bărbat adevărat”, care are un copil mare, pe care ea îl respectă tare mult. În plus, aceasta a precizat că partenerul ei este de malul mării și este mai mare decât ea.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo… .

E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”, a mai spus Claudia Pătrășcanu, potrivit aceleiași surse.

