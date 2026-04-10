Claudia Pătrășcanu va petrece sărbătorile de departe de cei doi copii ai săi. Vedeta a ales să se refugieze în biserică, în timp ce băieții ei sunt plecați.

De ce Claudia Pătrășcanu va petrece singură Paștele. timpul la biserică

Anul acesta, a trebuit să accepte faptul că micuții vor fi alături de tatăl lor, Gabi Bădălău. Vedeta a lăsat la o parte cratițele și pregătirile complicate de prin bucătărie și a ales să meargă la slujbe. Spune că vrea să fie prezentă la biserică pe tot parcursul Săptămânii Mari, inclusiv la slujba de Înviere.

„Anul acesta de Paște, copiii sunt la tatăl lor. Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare, voi merge și la Înviere, până dimineață. Nu mă gândesc nici la gătit sau la mâncat nimic special…. Consider acest timp pentru Domnul Nostru Iisus Hristos și pentru sufletul meu”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu pentru Click!.

Care sunt cele mai mari dorințe ale vedetei în această perioadă

Claudia simte că are nevoie de un moment de pauză de la tot ce înseamnă agitație. Vedeta a recunoscut că își dorește foarte mult să devină mai înțeleaptă și să nu mai lase pe nimeni să îi tulbure liniștea sufletească.

„Îmi doresc pentru mine înțelepciune multă… Îmi doresc să nu îmi ispitească nimeni mintea și sufletul, astfel încât să îmi pot păstra gândurile și inima curată. Trăim vremuri tare ispititoare, grele din acest punct de vedere. Și mi-aș mai dori un lucru, dar e greu de atins… Când este perioada de post să fie blocate toate vânzările de carne de pe piață. Asta pentru că vorbim strict de post.”, a mai declarat aceasta.

Cum erau sărbătorile de Paște în copilărie pentru Claudia

Își amintește cu mult drag de liniștea din familie și de darurile pe care le primea. Acum, ea este cea care face daruri pentru copiii care nu au posibilități. Deși se bucură de preparatele de sezon, artista spune că mănâncă totul cu limită, mai ales după o perioadă lungă de post.

„Amintirile legate de Paște sunt cele de mers la biserică, liniștea din casă, darurile pentru copiii mei, dar și pentru alți copii pe care îi bucurăm în fiecare an în taină și gustările tradiționale acestei sărbători, însă cu limită, mai ales după un post”, a povestit cântăreața.