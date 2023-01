Cleopatra Stratan, dezvăluiri sincere despre defectele ei: „Îmi dă de furcă atunci când vreau să iau decizii”

Cleopatra Stratan oferă detalii despre viața ei personală și profesională în cadrul unui interviu. Vedeta dezvăluie că, deși era pasionată de muzică în copilărie, avea și alte pasiuni precum joaca cu păpușile și vizionarea desenelor animate.

Cleopatra Strata, dezvăluiri fără precedent despre viața personală

Cleopatra mărturisește că toate amintirile frumoase din viața ei sunt legate de bunicii ei și că a avut dificultăți în a trece prin schimbarea frecventă a școlilor. Artista mărturisește că s-a îndrăgostit prima și ultima oară de soțul ei, Edward Sanda, și că îi place să își organizeze actele firmei. De asemenea, ea afirmă că nu se ceartă niciodată cu Edward Sanda și că știe să gătească cele mai delicioase deserturi.

„Nu m-am schimbat cu nimic, doar pot spune că am crescut și că m-am îmbunătățit cu fiecare an. Este evident că ideile, scopurile și gândirea se schimbă odată cu vârsta, de aceea am încercat să îmi formez caracterul și personalitatea, pana la 20 de ani, păstrându-mi atu-ul și principiile. (…)

Dacă am o problemă nu o discut doar cu mama mea, în general discut și cu tata sau cu Edward. Într-adevăr eu și soacra mea ne înțelegem foarte bine și vorbim de toate, fie că este o problemă de discutat sau nu. (…) Prima și ultima dată m-am îndrăgostit la prima vedere de Edward, pe 7 februarie 2018. A fost una dintre cele mai frumoase și importante zile din viața mea.

Sunt mândră de toate calitățile pe care le am și încerc în fiecare zi să le aplic la cel mai înalt potențial. Cred că faptul că sunt foarte descurcăreață și ambițioasă mă ajută enorm în orice vreau să fac și consider că sunt niște calități foarte importante. Ca defect, am acest overthinking al situațiilor de orice fel și uneori îmi dă de furcă atunci când vreau să iau decizii. De asemenea, am momente în care îmi fac așteptări foarte mari. (…)

Eu și Edward ne iubim emorm de mult, dar nu ne certăm niciodată. Echilibrul este unul dintre ingredientele principale din relația noastră și încercăm mereu să îl găsim în orice situație. De asemenea este comunicarea și încrederea. Ne-am propus de la început ce ne dorim și cum ne dorim să realizăm totul împreună, așa că nu ne-a mai rămas decât să ne repectăm și să ne iubim din ce în ce mai mult”, a dezvăluit Cleopatra Stratan, în cadrul unui interviu pentru .

Regretele Cleopatrei Stratan

Cleopatra Stratan a pășit în lumea mondenă de la o vârstă fragedă. La 3 ani, tatăl său, Pavel Stratan, își lua fiica la toate evenimentele. Acum, ea este o femeie matură, dar în memoria multora a rămas drept artista care cânta despre Ghiță și care avea mereu o valiză după ea, notează Substanțial.

Cleopatra s-a maturizat mult, și probabil la asta a contribuit și apariția lui Edward Sanda în viața ei. Cei doi se cunoșteau de ani buni, mai ales că frecventau aceleiași festivaluri și cântau pe aceleiași scene. Artiștii au avut nevoie de ceva timp pentru a-și da seama că între ei există sentimente mult mai puternice decât o simplă prietenie.