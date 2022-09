Clipe de panică pentru Andreea Bălan! Primele declarații după ce a fost implicată într-un accident rutier: „Sunt avarii, am lăsat mașina la service”

Andreea Bălan a fost implicată joi, 22 septembrie, într-un accident de mașină, iar cel care a provocat incidentul este un cetățean ucrainean care a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Evenimentul rutier , la intersecția străzii Sibiu cu Bulevardul Timișoara.

Andreea Bălan, primele declarații după ce a fost lovită cu mașina în trafic

, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un alt autoturism. Potrivit artistei, cel care a lovit-o e un șofer ucrainean în vârstă de 22 de ani care nu a fost atent la culoarea semaforului.

„Mergeam la repetiții cu dansatorii mei și Petrișor, că mâine trebuie să mă prezint la o emisiune, eram undeva prin Drumul Tabarei, că acolo avem sala și când am vrut să fac la un moment dat stânga un șofer n-a văzut roșu și a trecut pe roșu, un șofer din Ucraina, un puști de 22 de ani”, a afirmat Andreea Bălan pentru Spynews.ro.

Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a prezentat răni în urma coliziunii mașinilor. prin lucruri mult mai grave, iar acest mic accident nu reprezintă mare lucru.

„Nu, niciunul dintre noi nu a pățit nimic. A fost o mică sperietură, ne-am dat jos, am văzut că suntem ok. Eram singuri fiecare în mașina lui. Sunt avarii, am lăsat mașina la service, o repară în 2-3 săptămâni, îmi dau o mașină la schimb. Vorbesc așa relaxat că am trecut prin multe, ăsta e un mic accident. Important că avem mâini și picioare și că mergem și suntem sănătoși și că nu s-a întâmplat nimic grav, sunt întreagă”, a mai spus Andreea Bălan pentru sursa citată.