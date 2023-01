Clipe teribile pentru Romanița Iovan: „Nu s-au vindecat rănile. Eram obsedată”

Romanița Iovan a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, când casa vedetei a fost spartă de hoți. În 2005, vila Romaniței și a soțului ei, Adrian Iovan, a fost ținta unui hoț.

Momente de groază pentru Romanița Iovan

Hoțul a fost observat de Romanița. Până când poliția a sosit, soțul ei a fost nevoit să se apere și a ucis hoțul în timpul acestui incident. Aceasta a fost o perioadă grea pentru cei doi soți, cazul fiind unul dintre cele mai mediatizate jafuri din România. Romanița a suferit mult din cauza acestui incident tragic.

Pentru creatoarea de modă, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Atât de tare a afectat-o incidentul respectiv. Femeia a avut nevoie de o perioadă îndelungată pentru a se putea vindeca.

Vezi această postare pe Instagram

„M-am încuiat mulți ani. Nu aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Eu știu că e mult de atunci, dar nu s-au vindecat rănile. Nu numai că am pierdut o sarcină, Albert știe toată situația și acum îmi spune că dacă nu venea hoțul el nu se năștea.

Eram obsedată. Închideam ușa cu cheia și am închis-o mult timp după, ceea ce este horror. Este o amintire care s-a transformat într-un coșmar și care a durat o perioadă îndelungată”, a dezvăluit Romanița Iovan, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Vezi această postare pe Instagram

Romanița Iovan, cu nervii la pământ

Romanița Iovan susține că după acel eveniment a devenit un om mai puternic, însă, până să ajungă în acel punct de „vindecare”, vedeta le-a dorit răul celor care i-au greșit.

„Atunci nu m-a durut atât de mult că s-a împărțit țara în două, cât toate neadevărurile care au fost spuse. Mărturisesc că am trăit momente în care îmi doream ca cei care mi-au făcut rău să treacă prin ce am trecut eu.

Apoi mi-am dat seama că un om care este elegant, nu are voie să dorească rău nimănui. Atunci am renunțat să mai doresc rău, celor care mi-au făcut mie rău, dar am trecut prin perioada în care am făcut lucrul acesta. Nu este frumos, dar mi s-a întâmplat(…) Timpul a demonstrat că tot ce nu te doboară, te face mai puternic. La mine a funcționat și nu mai vreau să mă gândesc la rău„, a mai adăugat ea.