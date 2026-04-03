Codruța Filip face dezvăluiri neașteptate despre căsnicia cu . Cuplul a divorțat la 4 de la căsnicie, iar declarațiile interpretei a șocat pe toată lumea.

Codruța Filip face dezvăluiri dureroase despre căsnicie

a vorbit despre șocul pe care l-a avut atunci când a realizat că viața ei de cuplu nu era ceea ce părea. Ea a explicat că a descoperit lucruri peste care a putut trece în viață, deși iubirea a făcut-o să fie „oarbă” pentru o perioadă lungă de timp. Interpreta a explicat trauma trăită în anii de căsnicie.

„Totul a fost o minciună și atât (…) Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost, a fost oarbă (…) Am aflat mai multe decât pot să duc și eu pot să duc mult (…) Au existat multe momente în care îmi venea să urlu (…) Sunt lucruri peste care nu ai cum să treci în viață și n-ai cum să trăiești cu ele! Oricât de mult ți-ai dori”, a declarat Codruța Filip în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum a resimțit artista momentul divorțului

Semnarea actelor oficiale de divorț a fost pe data de 2 martie și a reprezentat un moment foarte greu din punct de vedere emoțional. Aceasta a descris ziua respectivă ca fiind una în care a simțit o suferință fizică și psihică copleșitoare. Cântăreața a descris reacția de disperare pe care a avut-o după semnarea actelor.

„După ce am simțit divorțul, am simțit că mor. M-am urcat în mașină și am țipat o oră până am ajuns acasă (…) Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, cum poți să spui că nu știi? Mi-a plâns sufletul mult și îmi plânge în continuare”, a declarat Codruța Filip într-un podcast.

De ce a decis să clarifice totul acum

După o perioadă de tăcere, interpreta a simțit nevoia să pună capăt speculațiilor din spațiul public legate de fostul ei partener. Ea a dorit să clarifice faptul că decizia de a pleca a fost singura variantă rămasă în urma minciunilor descoperite recent. Această confesiune vine ca o eliberare pentru artistă, care încearcă acum să își reconstruiască viața departe de cel care i-a fost soț.