Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță

Ana Maria
03 apr. 2026, 20:43
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: Am simțit că mor. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
Sursa foto: Youtube / Acasa La Maruta
Cuprins
  1. Codruța Filip rupe tăcerea. Ce a determinat-o să vorbească despre divorț
  2. Codruța Filip rupe tăcerea. Cum au arătat ultimele momente din căsnicia cu Valentin Sanfira
  3. Ce a simțit artista în ziua divorțului

Codruța Filip rupe tăcerea la o lună de la divorțul de Valentin Sanfira. Artista a povestit, cu lacrimi în ochi, momentele dramatice prin care a trecut.

Codruța Filip rupe tăcerea. Ce a determinat-o să vorbească despre divorț

La o lună după separarea oficială de Valentin Sanfira, Codruța Filip a decis să spună lucrurilor pe nume și să clarifice zvonurile care au apărut în spațiul public. Artista a oferit mers la podcastul Acasă la Măruță, după divorț, în care a vorbit deschis despre suferința trăită și despre perioada dificilă prin care a trecut.

Vizibil afectată, aceasta a explicat că a simțit nevoia să își spună povestea pentru a pune capăt speculațiilor și pentru a-și asuma realitatea trăită în cei opt ani de relație.

Codruța Filip rupe tăcerea. Cum au arătat ultimele momente din căsnicia cu Valentin Sanfira

În cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, artista a rememorat episoadele care au marcat finalul relației. Cu emoții puternice și lacrimi în ochi, Codruța Filip a descris o perioadă plină de tensiuni și dezamăgiri, care au culminat cu decizia definitivă de a merge pe drumuri separate.

Aceasta a mărturisit că, în tot acest timp, a trăit într-o realitate care nu reflecta ceea ce simțea cu adevărat, sugerând că lucrurile au fost mult diferite față de imaginea din exterior.

Ce a simțit artista în ziua divorțului

Unul dintre cele mai dificile momente pentru ea a fost ziua în care a semnat actele de divorț, pe 2 martie. Codruța Filip a povestit că acea zi a lăsat urme adânci și că durerea resimțită atunci este încă prezentă.

„După ce am semnat divorțul am simțit că mor. M-am urcat în mașină și efectiv am țipat din toți plămânii mei. O oră până am ajuns acasă am țipat. Și am țipat din toți plămânii mei. Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire?

Mi-a plâns sufletul și îmi plânge în continuare. Îmi plânge pentru că îmi e greu… și nu știu cum să depășesc momentele astea. E pentru totdeauna separarea asta… orice s-ar întâmpla”, a dezvăluit Codruța Filip în podcastul lui Cătălin Măruță.

La scurt timp după divorț, artista încă încearcă să își regăsească echilibrul și să depășească impactul emoțional al separării. Deși a ales să vorbească deschis, rănile sunt încă proaspete, iar procesul de vindecare pare unul de durată.

Mărturisirile sale scot la iveală nu doar drama personală prin care trece, ci și presiunea resimțită în spațiul public, acolo unde fiecare detaliu al vieții sale a fost analizat și comentat de persoane care nu o cunosc cu adevărat și nici nu știu prin ce a trecut alături de fostul ei soț.

