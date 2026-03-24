B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”

Ana Maria
24 mart. 2026, 14:15
Sursa foto: Facebook / @Codruța Filip
Cuprins
  1. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit. Ce a declarat cântăreața
  2. Ce s-a întâmplat în relația celor doi în ultima perioadă
  3. Ce au observat fanii pe rețelele sociale

Veste neașteptată în showbizul românesc: Codruța Filip și Valentin Sanfira au decis să pună punct relației lor, după aproximativ 8 ani petrecuți împreună.

Cei doi artiști, considerați de mulți drept un cuplu solid și discret, au ales să meargă pe drumuri separate chiar de la începutul acestui an. Decizia a fost luată de comun acord, potrivit declarațiilor oferite de Codruța Filip, potrivit Cancan.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit. Ce a declarat cântăreața

Artista a confirmat despărțirea și a explicat că relația s-a încheiat în termeni amiabili, fără conflicte majore.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip pentru Cancan.

Ce s-a întâmplat în relația celor doi în ultima perioadă

Relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira părea una stabilă, consolidată inclusiv prin căsătoria din 2022. De-a lungul timpului, cei doi au fost apreciați pentru discreția lor, dar și pentru modul în care își susțineau reciproc carierele.

Totuși, în ultimele luni, fanii au observat schimbări, mai ales după participarea Codruței Filip la emisiunea „Desafio”, filmată în Thailanda. Această experiență a însemnat o perioadă mai lungă de separare fizică între cei doi.

Ce au observat fanii pe rețelele sociale

După revenirea din competiție, urmăritorii au remarcat absența Codruței din postările lui Valentin Sanfira, lucru care a ridicat semne de întrebare.

Deși au existat numeroase întrebări din partea fanilor, artistul nu a oferit explicații publice, iar confirmarea separării a venit ulterior chiar din partea Codruței Filip.

După despărțire, fiecare dintre cei doi își continuă drumul profesional separat. Potrivit declarațiilor, nu vor mai participa împreună la evenimente, concentrându-se pe proiectele individuale.

Chiar dacă este o perioadă dificilă, ambii par deciși să meargă mai departe, păstrând respectul reciproc construit în anii petrecuți împreună.

Tags:
Ultima oră
