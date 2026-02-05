B1 Inregistrari!
Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 11:49
Mădălina Ghenea. Sursa foto: Hepta - Bestimage / CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Ce a cerut Mădălina Ghenea și ce a decis judecătoarea
  2. Cum s-a apărat femeia denunțată
  3. Mesajul Mădălinei Ghenea după ce a câștiga procesul

Femeia care a hărțuit-o în online ani de zile pe Mădălina Ghenea a fost condamnată la închisoare cu suspendare și la plata unor daune. Ghenea s-a folosit de acest moment pentru a încuraja victimele abuzurilor să se adreseze autorităților.

Ce a cerut Mădălina Ghenea și ce a decis judecătoarea

Mădălina Ghenea a cerut despăgubiri de 5 milioane de euro pentru ea, plus o plată provizorie de 500.000 de euro, iar pentru mama sa – 200.000 de euro daune și 50.000 de euro provizoriu.

Judecătoarea din Milano a decis ca daunele finale să fie stabilite printr-un proces civil separat. Totuși, a dispus ca acuzata să plătească 40.000 de euro pentru actriță și 10.000 de euro pentru mama sa, scrie presa italiană.

De asemenea, procurorul a cerut doi ani de închisoare pentru femeia denunțată, iar judecătoarea a dispus un an și jumătate, cu suspendarea condiționată a pedepsei, cu condiția ca inculpata să achite despăgubirile în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Cum s-a apărat femeia denunțată

Avocatul femeii a anunțat că urmează să decidă dacă va ataca sentința abia după publicarea motivării.

Femeia acuzată, care locuiește în România, a susținut în permanență că altcineva i-a spart conturile de social media și a trimis mesajele în numele ei.

Mesajul Mădălinei Ghenea după ce a câștiga procesul

„Să lupți pentru viața ta într-o sală de tribunal nu este ceva normal. Dar să taci și să ignori o astfel de situație cred că este unul dintre cele mai greșite lucruri.

Astăzi sunt aici pentru fiica mea, pentru mama mea și pentru toate femeile victime ale urii. Denunțați, denunțați, denunțați”, a transmis Mădălina Ghenea, după ce a câștigat procesul.

