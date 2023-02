Conflict fără precedent la Survivor! Vica Blochina a atacat-o pe Bianca Patrichi: „Am bani pentru că am muncit și eu și am fost mai deșteaptă decât ea”

Conflictul între Bianca Patrichi și Vica Blochina „înflorește” la Survivor România. Dansatoarea a explicat originea disputei cu Vica, însă aceasta a lansat acuzații surpriză la adresa colegei sale de echipă, sugerând că ar fi făcut videochat.

Bianca Patrichi, replici acide la adresa amantei lui Pițurcă

„Nu a spus motivele pentru care a făcut tot scandalul. Răspund eu. I-am dat, într-o zi, din orezul meu, că îi era foame și i-am oferit, ea spunându-mi, fără să îi cer, că îmi dă înapoi când ajungem înapoi în câmp.

Am ajuns în câmp, orezul ei a fost mâncat doar de ea. Eu, ca să evit orice fel de conflict, nu i-am spus nimic. Am trecut peste. Încă un lucru despre care spune doamna Vica că este foarte deranjată este faptul că mătură doar în spațiul ei de dormit. Aceste două lucruri au stat la baza acestui scandal ca la mahala.

Pe mine m-a afectat foarte tare acest scandal pentru că nu consider că are un motiv real să mă facă în ultimul hal. Eu, spre deosebire de dânsa, am muncit de când mă știu. Pentru fiecare leuț pe care l-am câștigat mi-am rupt câte o gleznă sau câte un deget de la picior pe poante și așa mai departe.

Eu nu știu altceva decât muncă și nu poate să vină cineva care nu a muncit în viața lui să îmi demonteze mie toată cariera, toată viată, tot viitorul, trecut și prezentul”, a spus Bianca Patrichi, citată de

Vica Blochina a dezvăluit cum îți câștigă banii

Vica Blochina a trecut și ea la acuzații și a insinuat faptul că Bianca Patrichi ar fi făcut videochat.

„La activ am două facultăți. Una în română și una în engleză. Am trei firme și 15 angajați care se uită acum la TV și așteaptă să mă voteze să nu plec acasă. Niciodată nu am avut nevoie să mă filmez în emisiuni TV deocheate, nici să fac videochat, nici postări…nu mai vreau să continui. Am bani pentru că am muncit și eu și am fost mai deșteaptă decât ea”, a afirmat Vica.

Bianca Patrichi s-a apărat și a spus că acuzațiile colegei sale sunt total neadevărate. Ea a precizat că Vica se referă la propria persoană atunci când o acuză pe ea.

„Acuzații pe care le face sunt total nefondate. Poate oricine să caute orice. Vica vorbește strict despre ea când se referă la mine”, a mai spus Bianca, în timpul consiliului de la Survivor România 2023.