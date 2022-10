Connect-R, mesaj neașteptat după mulți ani de la divorțul de Misha: „Nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată”

Ştefan Relu Mihalache alias și Misha au format cândva unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, dar, surprinzător, în mare secret, în 2018 aveau să divorțeze. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri diferite, aceștia sunt văzuți tot mai des împreună.

Cei doi artiști au împreună o fetiță și, spre uimirea tuturor, încă locuiesc sub același acoperiș, pe motiv că așa au simțit că le va fi mai bine.

Connect-R, mesaj neașteptat după mai mulți ani de la divorțul de Misha

Connect-R și Misha s-au iubit foarte mult, motiv pentru care au rămas în relații foarte bune, pe primul loc fiind, atât pentru unul, cât și pentru celălalt, creșterea fiicei lor Maya.

De curând, artistul a lansat o piesă, intitulată „Acasă”, ce are ca temă separarea a doi soți. În descrierea melodiei, cântărețul a vorbit detaliat despre care au un copil.

„Dacă mai poți schimbă ceva în căsnicia ta o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă, nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz!

Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată! Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea! De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre!

Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”, a scris Connect-R pe pagina sa de Facebook.

Se pare că mesajul transmis de Connect-R , care încă speră ca el și Misha să se împace.

Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că povestea piesei nu este inspirată în totalitate din viața lui și din căsnicia cu Misha.

„Personal vă spun că nu are nicio legătură cu Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, uite, recunosc, nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată. Este o femeie impecabilă”, a mai spus cântărețul pe rețelele de socializare, potrivit fanatik.ro.