Connect-R, victima drogurilor! Cântărețul a spus de ce s-a apucat să ia cocaină: Eram forță până dimineața (VIDEO)

Connect-R, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și-a uimit fanii atunci când a recunoscut că a consumat droguri. Vedeta a vorbit despre motivul din cauza căruia s-a apucat să ia cocaină, dar și despre cum s-a lăsat și ce eforturi a depus ca să își revină.

Invitat în emisiunea 40 de Întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D, Conncect-R a dezvăluit că s-a drogat pentru prima dată în 2009, iar atunci a folosit cocaină. Cântărețul a dezvăluit că a avut și momente în care se droga zilnic, iar unul dintre motivele care au dus la această decizie a fost energia pe care substanțele i-o dădeau.

Connect-R a recunoscut că a consumat droguri

Vedeta a fost întrebată de consumul de droguri în emisiunea de la Kanal D, moment în care a fost sincer cu el și fanii său și a recunoscut că a existat o perioadă în care a consumat substanțe interzise.

„M-am drogat foarte mult timp, din 2009, până în 2014/2015. Am dat la un moment dat de cocaină, care a fost o îmbinare a unei stări de extaz extraordinară cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală. Noi alergam foarte mult, aveam şi nouă concerte într-o săptămână, eram foarte obosiți. Când trăgeam câte o linie de cocaină, eram forţă până dimineața”, a spus Connect-R, în emisiunea lui Denise Rifai.

Cum și-a dat seama că drogurile îi fac rău și cum a reușit să renunțe la ele

Connect-R a recunoscut că devenise conștient de faptul că drogurile îi fac rău, așa că într-o zi, când a remarcat că starea lui de sănătate se degradase profund, a decis să renunțe. Artistul a povestit că a existat un grup de suport, de șase persoane, toți aceștia find consumatori și luând decizia de a se lăsa dintr-o dată.

„Mi-am dat seama că sistemul imunitar se cam slăbeşte şi ar trebui să renunţ. O făceam la modul constant, cred că zilnic. Efectiv, mă dureau organele.

Dimineaţa simţeam o răceală, o transpiraţie pe piept, dar şi palpitaţii puternice. În momentul ăla, am zis gata, nu mai există aşa ceva. Nu a fost greu când m-am lăsat, noi am făcut terapie în grup, fără să mergem undeva. Eram un grup, care făceam acelaşi lucru constant. Toţi şase am spus stop”, a mai detaliat cântărețul.